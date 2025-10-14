Liverpool is de afgelopen weken niet goed in vorm, met drie nederlagen op rij in alle competities. weet precies waar dit door komt: de vele veranderingen in de selectie. De Nederlander heeft er wel vertrouwen in dat Liverpool het snel weer op de rit gaat krijgen.

Voorafgaand aan de interlandperiode beleefde het Liverpool Arne Slot een beroerde reeks. In de Premier League werd in achtereenvolgende weekenden in blessuretijd verloren bij Crystal Palace (2-1) en Chelsea (2-1). Daardoor staat de regerend kampioen van Engeland nu op de tweede plaats, een punt achter koploper Arsenal. Tussendoor ging Liverpool ook nog met 1-0 onderuit bij Galatasaray in de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Gakpo denkt wel te weten waardoor het moeizaam loopt bij Liverpool. “Ik denk dat het altijd moeilijk is wanneer er nieuwe spelers bijkomen en die zich moeten aanpassen aan het team”, geeft hij aan bij Premier League Productions. “Maar nu we veel nieuwe spelers hebben, is het soms lastig als je de ploeg steeds een beetje verandert.” Gakpo zag de selectie van Liverpool afgelopen zomer flink veranderen. “We zijn ook veel spelers kwijtgeraakt die hier lang hebben gespeeld. We waren een paar jaar samen en hebben veel meegemaakt.” De buitenspeler noemt daarbij de namen van Luis Díaz, Darwin Núñez, Jarell Quansah en Harvey Elliott.

“Die spelers moet je vervangen en proberen alles weer te laten kloppen. Ik denk dat dat de goede kant op gaat”, ziet Gakpo aanknopingspunten. Wel denkt hij dat Liverpool nog een beetje tijd nodig heeft. “We proberen elkaar elke dag beter te leren kennen. Het is ook een beetje pech met Alexander Isak, die eigenlijk geen volledige voorbereiding heeft gehad. Al die dingen samen maken het lastig, maar ik denk dat we de weg vooruit zullen vinden.”

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!