'Slot zet Sven Botman op winterse transferlijst Liverpool'

Liverpool hoopt deze winter een extra centrale verdediger toe te voegen aan de selectie van trainer Arne Slot en denkt daarbij onder meer aan , zo meldt de doorgaans betrouwbare transferjournalist Ben Jacobs van talkSPORT. The Reds hebben door de zware blessure van zomeraanwinst dringend behoefte aan een extra optie in het hart van de verdediging.

De achttienjarige Leoni kwam afgelopen zomer voor 35 miljoen euro over van Parma, maar ligt er lange tijd uit. De Italiaan liep eind september, in het met 2-1 gewonnen EFL-Cup-duel met Southampton een zware knieblessure op. Hoewel Liverpool nog niet heeft gecommuniceerd heeft hoelang het herstel van Leoni zal gaan duren, melden Italiaanse bronnen aan talkSPORT dat het onwaarschijnlijk is dat de verdediger dit seizoen nog in actie komt. Slot houdt daarom met Virgil van Dijk, Joe Gomez en Ibrahima Konaté slechts drie volwaardige centrale verdedigers over. Laatstgenoemde haakte afgelopen week ook nog eens met een dijbeenblessure af bij de nationale ploeg van Frankrijk.

Het contract van Konaté loopt komende zomer bovendien af, waardoor een transfervrij vertrek dreigt. Liverpool hoopt hem wel langer te binden, maar er zijn meer kapers op de kust. Onder meer Real Madrid - dat afgelopen zomer Trent Alexander-Arnold al transfervrij oppikte op Anfield - zou voor de Fransman in de markt zijn. Liverpool zou deze winter dan ook al een centrale verdediger aan de selectie willen toevoegen. De bijna transfervrije Engels international Marc Guéhi (Crystal Palace) is daarbij een logische optie, zo schrijft Jacobs, maar die zou ervoor openstaan om het seizoen af te maken bij zijn huidige club om dan na het WK op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Uit scoutingdata van Liverpool zijn vijf alternatieven voor Guéhi boven komen drijven, zo meldt Jacobs: Botman (Newcastle United), Levi Colwill (Chelsea), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Zeno Debast en Ousmane Diomande (beiden Sporting CP). Of de 25-jarige Botman, die in Newcastle nog vastligt tot medio 2027, daadwerkelijk een optie is, is echter nog maar de vraag. Zijn huidige werkgever is volgens Jacobs niet van zins mee te werken aan een vertrek. Afgelopen zomer waren Liverpool en Newcastle al in een ellenlange transfersoap verwikkeld rond Alexander Isak. De Zweed maakte uiteindelijk pas op Deadline Day de overstap naar de landskampioen, die maar liefst 145 miljoen euro voor hem neertelde.