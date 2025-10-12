Ryan Babel eert Diogo Jota bij Liverpool Legends na winnende treffer: 'Het was een goed moment'

greep zaterdag de hoofdrol bij het duel tussen de Chelsea Legends en de Liverpool Legends. Op Stamford Bridge was de voormalig Oranje-international verantwoordelijk voor de enige treffer in het duel. Vervolgens eerde Babel Diogo Jota, die eerder dit jaar om het leven kwam bij een auto-ongeluk.

Babel scoorde zijn doelpunt op de voor hem kenmerkende wijze: hij kwam vanaf links naar binnen en rondde daarna met succes af. Het doelpunt vierde de 38-jarige wijze vervolgens op de manier waarop Diogo Jota dat ook altijd deed: middel Baby Shark. "Het was een goed moment, absoluut", aldus Babel op de officiële kanalen van Liverpool.

Babel vond het fijn om zijn voetbalschoenen weer uit het vet te halen. "Het is niet lang geleden dat ik met pensioen ben gegaan, maar het voelt als heel lang. De wedstrijd bracht veel herinneringen terug natuurlijk. Scoren en de dopamine van een doelpunt vieren met teamgenoten en fans", erkent de oud-speler van onder meer Ajax, Liverpool en Galatasaray. Babel speelde in zijn carrière 146 officiële wedstrijden voor Liverpool en was daarin goed voor 22 treffers en achttien assists.

