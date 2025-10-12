Adidas presenteert Trionda, de officiële wedstrijdbal voor het WK van 2026

Adidas heeft zaterdag de bal van het WK van 2026 gepresenteerd. De wedstrijdbal krijgt de naam Trionda en bestaat voornamelijk uit de kleuren wit, groen, blauw en rood.

Het WK, dat zal worden gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, komt steeds dichterbij. Op 11 juni zal het toernooi worden afgetrapt. Zaterdag, acht maanden voor die grote dag, deelt Adidas het design van de nieuwe bal, die Trionda heet.

Het gedeelte 'tri' in de naam is een verwijzing naar de drie verschillende gastheren. Dat geldt ook voor de drie kleuren op de bal. Blauw, groen en rood zijn de nationale kleuren van de betreffende landen. Daarmee doet de bal ook een beetje denken aan de Brazuca, de bal die werd gebruikt tijdens het WK van 2014 in Brazilië. Om nog meer nadruk te leggen op de drie gastheren, zijn er ook een esdoornblad (Canada), adelaar (Mexico) en sterren (Verenigde Staten) in het design verwerkt.

Op de website van Adidas wordt de Trionda geïntroduceerd. "48 teams. 3 gastlanden. 1 icoon. Trionda. Het vloeiende design is geïnspireerd op de iconisch 'la ola'-wave en weerspiegelt de energie van de drie gastlanden van het toernooi."

Met een bewegingssensor van 500Hz moeten er ook betere arbitrale beslissingen worden genomen tijdens het eindtoernooi. Alle informatie uit die sensor wordt direct naar de VAR verstuurd, waardoor er sneller en op betere wijze uitsluitsel moet worden gegeven over buitenspelsituaties en handsmomenten. Het systeem werkt onder de noemer 'Connected Ball Technology'. De bal is sinds zaterdag via de Adidas-site te koop.