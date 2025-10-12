Ronald Koeman heeft gereageerd op het opmerkelijke interview dat afgelopen donderdag gaf na het WK-kwalificatieduel van Oranje met Malta (0-4 zege). Gakpo zei toen dat er geen afspraken waren gemaakt over wie de strafschoppen bij Nederland zou nemen.

Oranje mocht tegen Malta tweemaal aanleggen voor een strafschop. Beide buitenkansjes werden benut door Gakpo. Wout Weghorst had ook graag aangelegd vanaf elf meter, maar dat liet Gakpo niet toe. "Volgens mij wist niemand wat de afspraak was met penalty’s vandaag. Het was tussen mij en Wout. Iedereen kent Wout. Hij wil ook gewoon scoren, maar ik wilde de verantwoordelijkheid op me nemen", zei de international van Liverpool.

De antwoorden van Gakpo leidden meteen na afloop al tot verbazing bij de NOS. "Ik vind het echt heel erg bijzonder dat de afspraken op het allerhoogste niveau niet duidelijk zijn. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Dat is voor mij het eerste en makkelijkste wat je als bondscoach op papier kan zetten. Daar zal iedereen zich, helemaal bij het Nederlands elftal, normaal gesproken aan houden", zei Pierre van Hooijdonk onder meer.

Koeman erkent zaterdag dat hij sinds donderdag met Gakpo gesproken heeft over het bewuste interview. "Ik heb Gakpo gesproken. Zijn opmerking was niet bedoeld om onduidelijkheid te creëren”, vertelt de bondscoach voor de camera van Ziggo Sport.

Koeman legt uit dat Memphis Depay de eerste strafschoppennemer bij Oranje is. “Maar die speelde niet. Daarna komen Cody en Wout in beeld. Zij trainen regelmatig penalty’s bij ons. Dat gaat niet om één specialist, maar om meerdere. Dan zeg ik wel, dat ze zelf moeten beslissen wie de penalty neemt, zonder getrek en geduw. Of dat dan Gakpo of Weghorst is maakt mij dan niet uit.”

