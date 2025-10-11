Ronald Koeman heeft zich zaterdag in aanloop naar het voor Oranje cruciale WK-kwalificatieduel van zondag met Finland kritisch uitgelaten over . Volgens de bondscoach heeft zijn aanvoerder nog altijd last van hetzelfde euvel als tien jaar geleden.

Koeman komt zaterdag, daags voor de wedstrijd in eigen land tegen Finland, opvallend kritisch uit de hoek over Van Dijk. Aanleiding is het duel van afgelopen donderdag met Malta, toen Oranje weliswaar met 0-4 won maar enkele keren verdedigend ook kwetsbaar oogde. Exemplarisch was het balverlies waarmee Van Dijk in de beginfase hoogstpersoonlijk een enorme kans voor Malta inleidde.

“Je moet Virgil soms achter de broek aan zitten, dat was tien jaar geleden al”, vertelt Koeman zaterdag over de centrumverdediger van Liverpool, geciteerd door het Algemeen Dagblad .”Hij kan nog veel meer betekenen in onze opbouw. Tegen Malta was daar weer een voorbeeld van.’’

Koeman vindt dat Van Dijk soms meer afstanden moet overleggen op het veld. “Als ik drie passen zet, overbrug ik 3 meter. Zet Virgil drie passen, dan overbrugt hij er meteen 10. Dat vermogen heeft hij, maar tien jaar geleden was ik als trainer bezig om hem daarin te stimuleren. Dat moet nu af en toe nog.’’

Van Dijk vormde tegen Malta het hart van de Oranje-defensie samen met Jurriën Timber. “Ik denk dat ze een complementair duo kunnen vormen”, vervolgt Koeman. “Dat vind ik in principe ook wel van Jan Paul van Hecke en Stefan de Vrij met Virgil, maar Timber is meer dan die twee een verdediger die ook indribbelt naar het middenveld. En op die manier een man extra creëert. Dat is een wapen in de opbouw, al vond ik dat tegen Malta nog niet altijd goed gaan.’’

