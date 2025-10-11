Koeman tegen Driessen: 'Lees jullie niet altijd, maar over de Oranje-puzzelstukjes hebben jullie wel gelijk'

Ronald Koeman lijkt impliciet te bevestigen tegenover Valentijn Driessen van De Telegraaf over welke posities bij Oranje hij nog zijn twijfels heeft. Kijkend naar het aankomende WK, lijkt de basiself van het Nederlands elftal wel vast te staan, op een à twee posities na.

Oranje speelde donderdag geen oogstrelend voetbal tegen Malta, maar won wel met 0-4. Daarmee komt het Nederlands elftal steeds dichterbij plaatsing voor het WK van volgend jaar zomer. De bondscoach vertelt tijdens de persconferentie in aanloop naar Finland-thuis dat hij nog over een à twee puzzelstukjes twijfelt, wat zijn basisopstelling voor het komende WK betreft. Daarbij moet natuurlijk wel worden aangetekend dat Oranje nog niet gekwalificeerd is én mogelijk niet iedereen tijdens het toernooi ook fit is.

Artikel gaat verder onder video

"Tijdens deze periode is het de bedoeling om kwalificatie te bewerkstelligen, maar ook om 'meer duidelijkheid te krijgen over het plaatje'", stelt Koeman zaterdag in Zeist, doelend op de beste Oranje-selectie.

De bondscoach wil vervolgens niet expliciet tegenover Driessen benoemen over welke spelers hij twijfelt, maar geeft dit indirect wel een beetje weg. "Ik lees niet alles van jullie (De Telegraaf, red.), maar soms hebben jullie wel gelijk." Daarmee zou Koeman kunnen doelen op de column van Wim Kieft van vrijdag, die stelde dat het WK-elftal grotendeels vaststaat. "De probleempositie blijft de rechtsbuitenpositie", schreef de oud-spits. Xavi Simons en Jeremie Frimpong vulden die rol de laatste tijd teleurstellend in. Verder was Kieft ook nog niet te spreken over de invulling op linksback, waar nu Micky van de Ven staat. Over die posities lijkt Koeman zich dus ook nog te moeten buigen de komende maanden.