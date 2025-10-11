Live voetbal 1

Loos alarm voor Koeman: Oranje weer met gehele selectie op het trainingsveld

Oranje met Jurriën Timber
Foto: © Imago
0 reacties
Mingus Niesten
11 oktober 2025, 14:47

Jurriën Timber is weer aangesloten op het trainingsveld van Oranje. De Arsenal-verdediger deed niet mee aan de vrijdagavondtraining vanwege lichte klachten, maar is nu weer van de partij.

Timber werd lange tijd door bondscoach Ronald Koeman genegeerd, maar heeft zich toch wel in de kijker gespeeld. Voor The Gunners, momenteel koploper in de Premier League, speelt de tweelingbroer van Quinten praktisch elk duel en in zeven wedstrijden scoorde hij al twee keer en gaf hij twee assists. In Londen speelt hij rechtsback, maar hij is op meerdere posities inzetbaar.

Artikel gaat verder onder video

De speler van Arsenal werd tijdens de vorige interlandperiode voor de eerste keer in lange tijd opgeroepen en mocht toen tegen Litouwen 28 minuten meespelen. Daar liet hij een sterke indruk achter. Afgelopen donderdag tegen Malta werd Timber beloond met een basisplaats in het centrum van de verdediging, en speelde opnieuw met verve.

Na afloop kampte Timber met wat klachten en liet daardoor ook een training schieten. Vrijdagavond trainde hij apart. De NOS meldt echter dat Timber zaterdag weer onderdeel is van de groepstraining, waardoor de kans ook groter wordt dat hij zondag tegen Finland-thuis weer in de basis staat. Of Koeman dat van plan is, is echter de vraag.

➡️ Meer Oranje-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nederlandse vlaggen bij het PSV-publiek in de 17e minuut bij de herdenking van de 17-jarige Lisa

'Oproep over Nederlandse vlag is zwaktebod, Ajax moet DNA volledig negeren'

  • Gisteren, 21:52
  • Gisteren, 21:52
Weghorst en Gravenberch vieren de 0-1 bij Malta - Nederland

Jurriën Timber houdt lichte klachten over aan interland tegen Malta en traint apart

  • Gisteren, 21:37
  • Gisteren, 21:37
Ronald Koeman

Driessen: ‘Rechtsbuiten is het zorgenkindje voor Koeman voor het WK’

  • Gisteren, 11:25
  • Gisteren, 11:25
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
7
2
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel