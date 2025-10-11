Loos alarm voor Koeman: Oranje weer met gehele selectie op het trainingsveld

is weer aangesloten op het trainingsveld van Oranje. De Arsenal-verdediger deed niet mee aan de vrijdagavondtraining vanwege lichte klachten, maar is nu weer van de partij.

Timber werd lange tijd door bondscoach Ronald Koeman genegeerd, maar heeft zich toch wel in de kijker gespeeld. Voor The Gunners, momenteel koploper in de Premier League, speelt de tweelingbroer van Quinten praktisch elk duel en in zeven wedstrijden scoorde hij al twee keer en gaf hij twee assists. In Londen speelt hij rechtsback, maar hij is op meerdere posities inzetbaar.

Artikel gaat verder onder video

De speler van Arsenal werd tijdens de vorige interlandperiode voor de eerste keer in lange tijd opgeroepen en mocht toen tegen Litouwen 28 minuten meespelen. Daar liet hij een sterke indruk achter. Afgelopen donderdag tegen Malta werd Timber beloond met een basisplaats in het centrum van de verdediging, en speelde opnieuw met verve.

Na afloop kampte Timber met wat klachten en liet daardoor ook een training schieten. Vrijdagavond trainde hij apart. De NOS meldt echter dat Timber zaterdag weer onderdeel is van de groepstraining, waardoor de kans ook groter wordt dat hij zondag tegen Finland-thuis weer in de basis staat. Of Koeman dat van plan is, is echter de vraag.