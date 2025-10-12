Ronald Koeman teleurgesteld in ‘droommiddenveld’ van Oranje

Het op papier droommiddenveld van Oranje pakte afgelopen donderdag tegen Malta (0-4 overwinning) nog niet geweldig uit, zo moet bondscoach Ronald Koeman eerlijk bekennen.

Koeman koos afgelopen donderdag in het WK-kwalificatieduel van Nederland met Malta voor een middenveld met Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool) en Tijjani Reijnders (Manchester City). Op papier een droommiddenveld, maar het trio wist zijn stempel maar naar de zin van Koeman onvoldoende op de wedstrijd te drukken.

“Ze kúnnen met elkaar heel goed zijn”, zegt Koeman in aanloop naar de thuiswedstrijd van zondag tegen Finland, geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Maar hoe kies je positie ten opzichte van elkaar? Tegen Malta was die onderlinge afstemming regelmatig niet goed. En daar wordt de opbouw dan ook niet sneller van. We moeten beter. We kunnen beter. Je mag wat meer verwachten.’’

Koeman had gehoopt dat aanvalsleider Wout Weghorst voorin meer steun had gekregen vanuit het middenveld. “Als een tegenstander hoog druk zet en ons één-op-één vastzet, dan is de escape altijd nog een lange bal op Wout Weghorst en een middenvelder die eronder komt. Tegen Malta zag je echter zelden dat Wout op die manier werd ondersteund.’’

De vraag rijst of Koeman zondag tegen Finland opnieuw zal kiezen voor De Jong, Gravenberch en Reijnders. Hij wil daar nu echter niet veel over kwijt: “We hebben meerdere opties’’, zal hij doelen op onder meer op Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Jerdy Schouten en Xavi Simons.

