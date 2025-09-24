'Gigantische domper voor Slot: zware knieblessure voor zomeraanwinst'

Een flinke tegenvaller voor Liverpool en trainer Arne Slot: verdediger heeft dinsdagavond in het League Cup-duel met Southampton (2-1) een zware knieblessure opgelopen. Dat meldt Fabrizio Romano op X.

Leoni is een talentvolledige centrumverdediger, die afgelopen seizoen een ijzersterke indruk wist achter te laten in de Serie A. In het shirt van Parma kwam de jongeling de voorbije voetbaljaargang tot zeventien optredens in de Serie A. Liverpool was dermate overtuigd van de achttienjarige centrale verdediger, dat het besloot om liefst 31 miljoen euro neer te tellen voor de jongeling

Tegen Southampton mocht de 1,96 meter lange stopper zijn officiële debuut maken in de hoofdmacht van Liverpool, maar na 81 minuten ging het mis voor hem. Ter hoogte van de zijlijn raakte Leoni geblesseerd en hij moest direct vervangen worden door Milos Kerkez. Het was niet direct duidelijk hoe ernstig de blessure van de Italiaan was, maar daags na de wedstrijd lijkt het duidelijk te worden dat het om een zware knieblessure gaat.

"Liverpool-verdediger Giovanni Leoni heeft zijn kruisband gescheurd en zal enkele maanden uitgeschakeld zijn", schrijft Romano op X. "Na een uitstekend debuut in de League Cup gisteravond, waar ook Arne Slot erg blij mee was, heeft Leoni nu pech met deze blessure. Hij hoopt voor het einde van het seizoen weer terug te zijn."

De blessure van Leoni is een flinke tegenvaller voor Slot, die deze transferwindow bij de technische leiding aandrong op extra defensieve versterking. Op de slotdag van de Engelse transfermarkt greep Liverpool nog naast de komst van Crystal Palace-verdediger Marc Guehi. Door de blessure van Guehi heeft Slot nu nog vier centrale verdedigers over met Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez en Rhys Williams.