Jürgen Klopp heeft het in gesprek met Sport.de opgenomen voor , die moeizaam is begonnen bij Liverpool. De Duitse trainer noemt de middenvelder ‘het talent van de eeuw’. Ook komt de matige vorm van Liverpool ter sprake.

Liverpool zit momenteel in een lastige fase. De laatste drie officiële duels gingen allemaal verloren. “Dat is ongewoon, maar het hoort ook bij het leven”, legt Klopp uit. “Daarom wordt er veel gepraat. Maar ik zit al lang genoeg midden in dit soort discussies om te weten dat het de mensen daar eigenlijk niets uitmaakt.” Na zeven overwinningen op rij in alle competities liep de ploeg van Arne Slot twee weken geleden tegen een nederlaag aan bij Crystal Palace (2-1). Daarna was Galatasaray met 1-0 te sterk in de Champions League en afgelopen weekend ging Liverpool in blessuretijd onderuit bij Chelsea (2-1).

Door deze slechte reeks liggen verschillende spelers van Liverpool onder een vergrootglas, waaronder Wirtz. De Duitse middenvelder kwam afgelopen zomer voor een bedrag van 125 miljoen euro over van Bayer Leverkusen, maar maakte nog geen grootse indruk in Engeland. Tot dusver leverde hij een assist in de verloren strijd om het Community Shield tegen Crystal Palace, maar in de Premier League was Wirtz nog niet bij een doelpunt betrokken.

Klopp besluit het op te nemen voor de aanvallende middenvelder en noemt hem ‘het talent van de eeuw’. “Op een bepaald moment zal hij dat in elke wedstrijd weer laten zien, zoals hij dat ook bij Leverkusen deed”, weet de voormalig trainer van Liverpool zeker. Wirtz heeft Klopp onlangs nog om advies gevraagd. “Hij gaf me het advies om rustig te blijven. Ook zei hij dat ik de tijd zou krijgen en minder kritisch op mezelf moest zijn. Mensen denken dat je bij zo’n transfersom direct beslissend moet zijn, maar je moet je draai vinden. Ik hoef niet te horen dat ik tijd nodig heb, maar het is wel zo”, liet Wirtz weten aan Sky Sports.