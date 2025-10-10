Plettenberg: 'Liverpool overweegt bijna transfervrije Upamecano op te pikken in München'

Liverpool hoopt in de aankomende transferperiodes een centrale verdediger en een vleugelspeler toe te voegen aan de selectie van Arne Slot, zo meldt de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg van Sky. Voor de positie naast Virgil van Dijk in het centrum is onder meer , de Franse international van Bayern München, kandidaat. Daarnaast zou de clubleiding ook op korte termijn een nieuw contract voor Slot willen realiseren.

Nadat Liverpool de hand opvallend op de knip had gehouden in de afgelopen jaren, gaf de regerend Engels kampioen afgelopen zomer een gigantisch bedrag uit om de selectie te versterken. The Reds spendeerden naar schatting meer dan 480 miljoen euro (!) om spelers als Alexander Isak (Newcastle United), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt), Milos Kerkez (Bournemouth) en Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) naar Anfield te halen. Daar staat tegenover dat onder meer Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern München), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen) en Darwin Núñez (Al-Hilal) vertrokken. In totaal harkte Liverpool naar schatting meer dan 200 miljoen euro binnen aan transfersommen.

Artikel gaat verder onder video

Plettenberg schrijft op X dat de Liverpool-leiding momenteel een 'zeer relaxte' kijk op de transferperiodes van aankomende winter en zomer heeft. "Er zullen aanpassingen worden gedaan, maar niet op dezelfde schaal als afgelopen zomer", weet de Duitse journalist. Specifiek zal de club van Slot zich richten op de komst van een centrale verdediger, aangezien Ibrahima Konaté over een aflopend contract beschikt. Upamecano en Marc Guéhi (Crystal Palace) behoren tot de kandidaten, zo weet Plettenberg. Beide centrale verdedigers lopen komende zomer uit hun contract en worden daarom aan meer grote clubs gelinkt. Daarnaast is Liverpool nog op zoek naar een topspeler voor de vleugels, aldus de journalist.

Naast het versterken van de selectie zou de clubleiding van Liverpool ook op korte termijn een nieuw contract overeen willen komen met Slot, zo melden diverse Engelse media, waaronder de Daily Mirror. De Nederlander tekende in de zomer van 2024 een driejarig contract en leidde de club in zijn debuutjaar direct naar de landstitel. Ook zijn tweede seizoen, het huidige, begon voortvarend, maar de laatste drie wedstrijden voor de interlandbreak leverden drie nederlagen op, een unicum onder het bewind van Slot. Engelse media riepen na het verlies tegen Chelsea (2-1) zelfs een 'mini-crisis' uit, maar de Liverpool-leiding is vastbesloten om de Nederlandse trainer langer aan zich te binden. Om te voorkomen dat Slot in de zomer van 2026 aan zijn laatste contractjaar begint, zou de club zijn huidige verbintenis dit seizoen nog willen openbreken en verlengen.