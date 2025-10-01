Carragher en Engelse media spijkerhard voor Liverpool en Slot: 'Het is een zooitje'

De Engelse media en voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher geven Liverpool en Arne Slot er stevig van langs na de 1-0 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray. Voor het besluit van de Nederlandse oefenmeester om Alexis Mac Allister, Mohamed Salah en Alexander Isak rust te geven viel niet in goede aarde.

Slot en de zijnen hoopten zich tegen Galatasaray te herstellen na de 2-1 nederlaag in extremis tegen Crystal Palace. Niets bleek echter minder waar, want op RAMS Park gingen The Reds met 1-0 onderuit tegen de Turkse kampioen. Een benutte strafschop van Victor Osimhen na iets meer dan een kwartier velde uiteindelijk het oordeel over Liverpool.

"Ik heb niet het gevoel dat ik naar een topteam kijk", luidde de harde conclusie van Carragher bij CBS Sports over de prestatie van de ploeg van Slot. "Liverpool speelt momenteel geen voetbal, ze spelen basketbal. De bal gaat steeds van de ene kant naar de andere kant van het veld en ik denk niet dat topteams zo spelen. Ik heb dat al eerder aan de manager duidelijk gemaakt, maar hij weet dat vast veel beter dan ik, want hij is een fantastische manager.

"Liverpool heeft over een team met harde werkers wat sterrenstof gegooid, maar ze zijn er niet beter van geworden", vervolgt de oud-verdediger, die in zijn carrière 737 officiële wedstrijden speelde voor The Reds. "Er zijn een paar problemen die hij moet oplossen en het zal heel interessant zijn hoe hij dat gaat aanpakken. De balans in het team klopt niet. Degene die er uitspringt, is Florian Wirtz. Hij doet gewoon helemaal niet mee in het spel. Het is echt een zooitje. Dat is al vanaf dag één van dit seizoen zo."

Engelse media ook kritisch op Slot en Liverpool

"Wat betreft de Champions League-avonden in Istanbul voor Liverpool, deze zal niet met hetzelfde enthousiasme worden naverteld als de klassieker van 2005", verwijst de Liverpool Echo naar de spectaculair gewonnen Champions League-finale tegen AC Milan van ruim twintig jaar terug. "Dit was een avond waarop vrijwel alles wat mis kon gaan misging voor Slot. The Reds verloren hun tweede duel op rij en Alisson en Ekitiké raakten geblesseerd op een ellendige avond in RAMS Park."

"Osimhen bezorgt Galatasaray overwinning op helse avond voor Liverpool'", schrijft The Guardian. "Opnieuw een weinig overtuigende vertoning voor het elftal van Slot. Dit verlies had Liverpool grotendeels aan zichzelf te wijten. De verwachtingen rond de regerend Premier League-kampioen en de huidige koploper in Engeland zijn wellicht hoger dan bij de meeste andere clubs, maar Liverpool moet zich zorgen gaan maken."

Volgens The Independent pakte de gok van Slot om Salah, Mac Allister en Isak te banken verkeerd uit tegen Galatasaray. "Slot had een sterrenbank, maar hoewel de aanwezigheid van Isak daar verwacht werd, pakte de verrassende zet om Salah aan de kant te houden averechts uit. Net als de keuze voor Szoboszlai als rechtsback. Liverpool bleek verre van de beste van Europa", is het pijnlijke verdict.