Slot krijgt woede van Engeland over zich heen

In Engeland valt men massaal over een uitspraak die Arne Slot deed na afloop van de nederlaag van Liverpool bij Crystal Palace (2-1). De oefenmeester leek de schuld van het verlies bij te leggen.

Liverpool ging zaterdag diep in blessuretijd onderuit bij Crystal Palace, toen Eddie Nketiah in minuut 97 de 2-1 voor de thuisploeg maakte. “Een van onze spelers besloot naar voren te rennen voor een counteraanval, terwijl daar geen tijd meer voor was. Het ging alleen nog maar om verdedigen”, stelde een gefrustreerde Slot op de persconferentie na afloop.

Frimpong was de directe mandekker van Nketiah, maar zette een paar stappen naar voren toen Liverpool de bal leek te veroveren. Na een verloren kopduel viel de beslissende goal. “Misschien dachten we te aanvallend. Of ja, één speler eigenlijk. Dat leidde tot de winnende goal van Palace.”

Op social media klinkt er felle kritiek op deze uitspraak van Slot. “Dit is gênant. Eén speler eruit lichten na de nederlaag terwijl hij van geluk mocht spreken dat de wedstrijd niet na een helft was gespeeld is zwak van een trainer”, klinkt het. Een ander ziet dat de Nederlander Frimpong onder de bus gooide. “De ‘win samen, maar verlies alleen’-mentaliteit gaat deze club opbreken.” Een derde stelt dat Slot Liverpool niet met een goede tactiek het veld in heeft gestuurd, maar hier geen verantwoordelijkheid voor neemt.