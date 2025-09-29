Live voetbal

Slot krijgt woede van Engeland over zich heen

Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
4 reacties
Niels Hassfeld
29 september 2025, 12:21

In Engeland valt men massaal over een uitspraak die Arne Slot deed na afloop van de nederlaag van Liverpool bij Crystal Palace (2-1). De oefenmeester leek de schuld van het verlies bij Jeremie Frimpong te leggen.

Liverpool ging zaterdag diep in blessuretijd onderuit bij Crystal Palace, toen Eddie Nketiah in minuut 97 de 2-1 voor de thuisploeg maakte. “Een van onze spelers besloot naar voren te rennen voor een counteraanval, terwijl daar geen tijd meer voor was. Het ging alleen nog maar om verdedigen”, stelde een gefrustreerde Slot op de persconferentie na afloop.

Artikel gaat verder onder video

Frimpong was de directe mandekker van Nketiah, maar zette een paar stappen naar voren toen Liverpool de bal leek te veroveren. Na een verloren kopduel viel de beslissende goal. “Misschien dachten we te aanvallend. Of ja, één speler eigenlijk. Dat leidde tot de winnende goal van Palace.”

Op social media klinkt er felle kritiek op deze uitspraak van Slot. “Dit is gênant. Eén speler eruit lichten na de nederlaag terwijl hij van geluk mocht spreken dat de wedstrijd niet na een helft was gespeeld is zwak van een trainer”, klinkt het. Een ander ziet dat de Nederlander Frimpong onder de bus gooide. “De ‘win samen, maar verlies alleen’-mentaliteit gaat deze club opbreken.” Een derde stelt dat Slot Liverpool niet met een goede tactiek het veld in heeft gestuurd, maar hier geen verantwoordelijkheid voor neemt.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Slot geeft Nederlander schuld van verliespartij tegen Palace

  • Gisteren, 12:24
  • Gisteren, 12:24
Virgil van Dijk Crystal Palace Liverpool

Arbitrale dwaling kan Liverpool niet redden: eerste nederlaag van het seizoen

  • za 27 september, 18:24
  • 27 sep. 18:24
Feyenoord-aanvaller Igor Paixao

Paixão dankbaar voor Feyenoord-drietal: ‘Belangrijker dan iedereen denkt’

  • za 27 september, 12:51
  • 27 sep. 12:51
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
ERIMIR
3.677 Reacties
449 Dagen lid
38.075 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Engeland leert nu de echte Slot kennen.

Lorenzo Chiquita
280 Reacties
520 Dagen lid
3.050 Likes
Lorenzo Chiquita
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij is de allerbeste trainer van Nederland, dus heeft hij denk ik, toch wel gelijk, beetje professioneel blijven denken Frimpong, 1-1 was beter geweest, dan dat ijdele aanvallen en je verdediging tekort te doen.

Arena
926 Reacties
49 Dagen lid
2.257 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gladnek. Brrrrrrrr.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
535 Reacties
1.098 Dagen lid
4.864 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beide zijn natuurlijk waar. Je moet resultaat koesteren en niet wegrennen maar als trainer zeg je dat niet via de media. Als deze fout je opbreekt dan was je strategie de rest van de wedstrijd ook niet goed.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.677 Reacties
449 Dagen lid
38.075 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Engeland leert nu de echte Slot kennen.

Lorenzo Chiquita
280 Reacties
520 Dagen lid
3.050 Likes
Lorenzo Chiquita
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij is de allerbeste trainer van Nederland, dus heeft hij denk ik, toch wel gelijk, beetje professioneel blijven denken Frimpong, 1-1 was beter geweest, dan dat ijdele aanvallen en je verdediging tekort te doen.

Arena
926 Reacties
49 Dagen lid
2.257 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gladnek. Brrrrrrrr.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
535 Reacties
1.098 Dagen lid
4.864 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beide zijn natuurlijk waar. Je moet resultaat koesteren en niet wegrennen maar als trainer zeg je dat niet via de media. Als deze fout je opbreekt dan was je strategie de rest van de wedstrijd ook niet goed.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Crystal Palace - Liverpool

Crystal Palace
2 - 1
Liverpool
Gespeeld op 27 sep. 2025
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Liverpool
6
5
15
2
Arsenal
6
9
13
3
Crystal Palace
6
5
12
4
Tottenham
6
7
11
5
Sunderland
6
3
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel