Chiesa doorbreekt stilzwijgen over absentie in CL-selectie Liverpool en richt zich tot Slot

heeft gereageerd op het feit dat hij niet is opgenomen in de Champions League-selectie van Liverpool. De Italiaan geeft in gesprek met The Athletic aan het ‘jammer’ te vinden, maar niet bij de pakken neer is gaan zitten. Nu lijkt Chiesa loon naar werken te krijgen; volgens Fabrizio Romano gaat de aanvaller het plekje van de zwaar geblesseerde overnemen.

Chiesa werd in de zomer van 2024 de enige speler die Slot mocht verwelkomen in zijn eerste maanden bij Liverpool. The Reds werden weliswaar landskampioen, maar het aandeel van de Italiaan daarin was gering. In alle competities kwam hij slechts veertien keer in actie, waarvan twee keer als basisspeler.

Artikel gaat verder onder video

“Het was wel echt moeilijk. Maar ik denk dat ik simpelweg niet op het niveau zat dat de coach van mij verlangde”, blikt Chiesa terug op zijn debuutseizoen op Anfield. “Ik begreep zijn keuzes.” Dit jaar is alles echter anders voor de Italiaan. In vijf Premier League-duels kwam hij vier keer als invaller binnen de lijnen, terwijl hij dinsdag tegen Southampton in de League Cup negentig minuten op het veld stond. “Ik voel me fysiek en mentaal beter. De coach heeft dit gezien en me meer kansen gegeven.”

Chiesa niet in CL-selectie

Toch kreeg Chiesa begin september een flinke domper te verwerken: Slot besloot hem niet op te nemen in de selectie voor de Champions League. “De manager vertelde me wat hij dacht en waarom hij besloot te doen wat hij deed”, blikt de Italiaan terug op zijn gesprek met Slot. “Natuurlijk vond ik het jammer dat ik niet in de Champions League-selectie zat, want daarin spelen is de droom van elke speler. Maar ik zei gewoon tegen de coach: Oké, geen probleem.”

Vervolgens richt Chiesa zich met een duidelijke boodschap tot Slot. “Ik blijf hard werken en ik grijp mijn kansen”, stelt de vleugelspeler. “Ik ben een profvoetballer, ik speel voor Liverpool en dat is geweldig. Als ik geen concurrentie had gewild, was ik wel naar een andere club gegaan.” Nu lijkt Chiesa loon naar werken te krijgen. Volgens Romano gaat Liverpool hem namelijk alsnog opnemen in de selectie voor het miljardenbal, aangezien Leoni een zware knieblessure heeft opgelopen. Sinds dit seizoen mogen clubs spelers die met lange blessures kampen vervangen in de Europese selecties.