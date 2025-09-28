Live voetbal 3

Slot geeft Nederlander schuld van verliespartij tegen Palace

Liverpool-trainer Arne Slot
Mingus Niesten
28 september 2025, 12:24

Arne Slot is niet te spreken over de keuzes van één van zijn spelers in de slotfase van Crystal Palace - Liverpool (2-1). Hij noemt geen expliciete naam, maar lijkt te wijzen naar Jeremie Frimpong.

Liverpool ging zondag met het maximale puntenaantal naar Palace toe en hoopte weer drie punten mee te kunnen nemen naar het noordwesten van Engeland. De ploeg van Slot had het echter zwaar en had bij rust met 2-0/3-0 achter kunnen staan. Het bleef echter bij 1-0 voor Palace (Ismaila Sarr), waarna Liverpool na rust wat orde op zaken stelde met de 1-1 van Federico Chiesa in de 87e minuut. The Reds hoopten op weer een late ontsnapping, maar kregen uiteindelijk de deksel op de neus: Eddie Nketiah tekende in de 97e minuut voor de 2-1 voor Palace.

Na afloop baalt Slot natuurlijk als een stekker. Tijdens de persconferentie levert hij, zonder een naam te noemen, kritiek op een Liverpool-speler. "Een van onze spelers besloot naar voren te rennen voor een counteraanval, terwijl daar geen tijd meer voor was. Het ging alleen nog maar om verdedigen."

In de laatste minuut aan speeltijd was Frimpong de directe mandekker van de uiteindelijke doelpuntenmaker Nketiah. De Nederlandse rechtsback blijft continu bij de spits, tot Liverpool de bal lijkt te heroveren. Frimpong zet dan een paar stappen naar voren en laat Nketiah vrijkomen. Als Liverpool vervolgens het kopduel verliest, staat de spits enorm vrij. Nketiah controleert de bal met zijn borst en schiet onder Alisson Becker raak. "Misschien dachten we te aanvallend. Of ja, één speler eigenlijk. Dat leidde tot de winnende goal van Palace." De aanvallende instelling van Frimpong past wel bij het huidige seizoen van Liverpool, dat in meerdere wedstrijden al winnende doelpunten maakte in de absolute slotfase. Zaterdag waren de rollen omgedraaid.

descheids
172 Reacties
10 Dagen lid
294 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo kennen we slot weer. Lekker wijzen naar anderen. Geen zelfreflectie. Het gaat al tijden niet goed met Liverpool. Honderden miljoenen uitgegeven, gratis cadeautjes van scheidsrechters en dan nog het lef om naar anderen te wijzen. slot is gewoon een hele nare man en die zit snel alleen thuis met kerst als hij zo doorgaat. Winnen en verliezen doe je samen slot.

Sja
59 Reacties
316 Dagen lid
161 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids Zo kennen we de scheids weer, altijd met z'n vingertje wijzen naar alles wat met Slot te maken heeft, en dan nog het lef hebben om te ontkennen dat hij hem liefst als trainer van zijn eigen club had gezien. Descheids is gewoon een hele nare man die met de kerst alleen thuis zit omdat zijn gezin te weinig aandacht krijgt wanneer hij zoveel tijd in nutteloze reacties op fcupdate blijft investeren. Winnen en verliezen doe je niet in de comments op fcupdate Descheids.

😎jurgen😎
17 Reacties
8 Dagen lid
9 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slot gooit altijd spelers onder de bus. Dat zag ik ook bij Feyenoord. Toen zag ik ook zijn lelijke kant.

ERIMIR
3.670 Reacties
448 Dagen lid
38.070 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Fraaie trainer die Slot, vooraf geen goede instructies geven aan zijn spelers en de schuld leggen bij een ander. Wordt voor hem een eenzame kerst als die het uberhaupt haalt.

Vriendje Stokvis
3 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

volgend jaar Slot terug naar Feyenoord!

😎jurgen😎
17 Reacties
8 Dagen lid
9 Likes
😎jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laten we onze club niet verder kapot maken met het terughalen van Slot. Maar jij bent dus ook klaar met Robin van Persie lees ik uit jouw reactie. Goed om te zien!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Jeremie Frimpong

Jeremie Frimpong
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 24 jaar (10 dec. 2000)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
3
0
2024/2025
Leverkusen
33
5
2023/2024
Leverkusen
31
9
2022/2023
Leverkusen
34
8

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Liverpool
6
5
15
2
Crystal Palace
6
5
12
3
Tottenham
6
7
11
4
Sunderland
6
3
11
5
Bournemouth
6
1
11

Complete Stand

