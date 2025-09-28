Slot geeft Nederlander schuld van verliespartij tegen Palace

Arne Slot is niet te spreken over de keuzes van één van zijn spelers in de slotfase van Crystal Palace - Liverpool (2-1). Hij noemt geen expliciete naam, maar lijkt te wijzen naar .

Liverpool ging zondag met het maximale puntenaantal naar Palace toe en hoopte weer drie punten mee te kunnen nemen naar het noordwesten van Engeland. De ploeg van Slot had het echter zwaar en had bij rust met 2-0/3-0 achter kunnen staan. Het bleef echter bij 1-0 voor Palace (Ismaila Sarr), waarna Liverpool na rust wat orde op zaken stelde met de 1-1 van Federico Chiesa in de 87e minuut. The Reds hoopten op weer een late ontsnapping, maar kregen uiteindelijk de deksel op de neus: Eddie Nketiah tekende in de 97e minuut voor de 2-1 voor Palace.



Na afloop baalt Slot natuurlijk als een stekker. Tijdens de persconferentie levert hij, zonder een naam te noemen, kritiek op een Liverpool-speler. "Een van onze spelers besloot naar voren te rennen voor een counteraanval, terwijl daar geen tijd meer voor was. Het ging alleen nog maar om verdedigen."

In de laatste minuut aan speeltijd was Frimpong de directe mandekker van de uiteindelijke doelpuntenmaker Nketiah. De Nederlandse rechtsback blijft continu bij de spits, tot Liverpool de bal lijkt te heroveren. Frimpong zet dan een paar stappen naar voren en laat Nketiah vrijkomen. Als Liverpool vervolgens het kopduel verliest, staat de spits enorm vrij. Nketiah controleert de bal met zijn borst en schiet onder Alisson Becker raak. "Misschien dachten we te aanvallend. Of ja, één speler eigenlijk. Dat leidde tot de winnende goal van Palace." De aanvallende instelling van Frimpong past wel bij het huidige seizoen van Liverpool, dat in meerdere wedstrijden al winnende doelpunten maakte in de absolute slotfase. Zaterdag waren de rollen omgedraaid.