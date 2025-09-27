Arbitrale dwaling kan Liverpool niet redden: eerste nederlaag van het seizoen

Arne Slot is zijn ongeslagen status met Liverpool kwijt in de Premier League. The Reds verloren zaterdagmiddag diep in blessuretijd bij Crystal Palace: 2-1.

Er komt zo na zes duels een einde aan de ongeslagen status van Liverpool in de Premier League. De regerend landskampioen is nog wel koploper met vijftien punten uit zes wedstrijden, maar de achterstand van nummer twee Crystal Palace is nog maar drie punten. Arsenal kan Liverpool later dit weekend bij een zege op Newcastle United zelfs naderen tot op twee punten.

Aanvankelijk leek Liverpool met een gelijkspel nog goed weg te komen op Selhust Park. Crystal Palace was zeker niet de mindere partij en leidde halverwege verdiend met 1-0, door een doelpunt in de negende minuut van Ismaïla Sarr. De aanvaller van Crystal Palace scoorde na een hoekschop van dichtbij in de drukte.

Liverpool begon met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis; Jeremie Frimpong en Cody Gakpo werden in de tweede helft ingebracht door Slot. Een andere invaller bracht de koploper in de 87ste minuut van de wedstrijd op gelijke hoogte: Federico Chiesa. De Italiaan scoorde van dichtbij, nadat Crystal Palace een afvallende bal niet goed wist uit te verdedigen 1-1.

Liverpool had over geluk overigens niets te klagen, want Mohamed Salah raakte de bal in aanloop naar het doelpunt overduidelijk met de hand. De arbitrage keurde de gelijkmaker echter om onbegrijpelijke reden goed. Crystal Palace leek daarmee in de touwen te hangen, maar in de 97ste minuut van de wedstrijd wist het team van Oliver Glasner de wedstrijd tóch nog naar zich toe te trekken. Eddie Nketiah stond vrij bij de tweede paal na een verre ingooi en rondde koelbloedig af.