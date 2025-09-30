Volgende tik voor Slot en Liverpool: Galatasaray te sterk in Istanbul

Het Liverpool van Arne Slot heeft dinsdagavond een nieuwe tik gekregen. Op bezoek bij Galatasaray in de competitiefase van de Champions League werd met 1-0 verloren door een doelpunt van Victor Osimhen.

Liverpool hoopte zich dinsdag in Turkije te revancheren. Na zeven late overwinningen ging de ploeg van Slot afgelopen weekend diep in blessuretijd onderuit bij Crystal Palace (2-1), de eerste competitienederlaag van het seizoen. In de Champions League was Liverpool goed begonnen, met een 3-2 zege op Atlético Madrid.

De eerste uitwedstrijd in Europees verband voor de ploeg van Slot ging echter niet zoals gehoopt. Al na een kwartier kreeg Galatasaray een uitgelezen kans om op voorsprong te komen, nadat Dominik Szoboszlai Baris Yilmaz in het strafschopgebied tegen de grond werkte. Victor Osimhen ging achter de bal staan en schoot deze door het midden van het doel binnen.

In het vervolg van de wedstrijd ging Liverpool op zoek naar de gelijkmaker, maar de Engelse kampioen wist niet bepaald te overtuigen. In de slotfase bleef de ploeg van Slot aanzetten, en dacht het in minuut 88 een strafschop te krijgen. Na ingrijpen van de VAR ging daar een streep doorheen. In het vervolg van de wedstrijd wist Ugurcan Cakir zijn doel schoon te houden. Daardoor loopt Liverpool tegen de tweede nederlaag op rij aan.