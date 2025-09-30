Live voetbal

Volgende tik voor Slot en Liverpool: Galatasaray te sterk in Istanbul

Hugo Ekitike van Liverpool
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
30 september 2025, 23:00

Het Liverpool van Arne Slot heeft dinsdagavond een nieuwe tik gekregen. Op bezoek bij Galatasaray in de competitiefase van de Champions League werd met 1-0 verloren door een doelpunt van Victor Osimhen.

Liverpool hoopte zich dinsdag in Turkije te revancheren. Na zeven late overwinningen ging de ploeg van Slot afgelopen weekend diep in blessuretijd onderuit bij Crystal Palace (2-1), de eerste competitienederlaag van het seizoen. In de Champions League was Liverpool goed begonnen, met een 3-2 zege op Atlético Madrid.

De eerste uitwedstrijd in Europees verband voor de ploeg van Slot ging echter niet zoals gehoopt. Al na een kwartier kreeg Galatasaray een uitgelezen kans om op voorsprong te komen, nadat Dominik Szoboszlai Baris Yilmaz in het strafschopgebied tegen de grond werkte. Victor Osimhen ging achter de bal staan en schoot deze door het midden van het doel binnen.

In het vervolg van de wedstrijd ging Liverpool op zoek naar de gelijkmaker, maar de Engelse kampioen wist niet bepaald te overtuigen. In de slotfase bleef de ploeg van Slot aanzetten, en dacht het in minuut 88 een strafschop te krijgen. Na ingrijpen van de VAR ging daar een streep doorheen. In het vervolg van de wedstrijd wist Ugurcan Cakir zijn doel schoon te houden. Daardoor loopt Liverpool tegen de tweede nederlaag op rij aan.

descheids
219 Reacties
12 Dagen lid
335 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Slot krijgt klopp. Die gaat de kerst niet halen. Die is het team compleet kwijt. Nu op eigen benen, honderden miljoenen uitgegeven en dan zo presteren. Ze kunnen beter EtH daar neerzetten.

TripleXXX
6 Reacties
0 Dagen lid
1 Like
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids ik weet niet wat jij allemaal neemt op een avond maar dit is weer een hele aparte reactie. ETH heeft in het buitenland niks laten zien, slot wel in zijn eerste jaar. Maarja jij wilt alleen maar Ajax de hemel in prijzen en Feyenoord naar beneden halen terwijl de waarheid is dat Ajax de afgelopen 5 jaar niks heeft laten zien.

ERIMIR
3.693 Reacties
450 Dagen lid
38.113 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ben echt benieuwd of Slot een goede trainer is. Nu heeft hij voor een fortuin aan nieuwe spelers gekocht en verliest al 2 wedstrijden achter elkaar.

Arena
951 Reacties
50 Dagen lid
2.282 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oh kijk, toch een beetje goed nieuws deze avond.

infielder
233 Reacties
915 Dagen lid
1.283 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zielig hoor als je Feyenoord hater bent en je juicht voor Gala puur omdat Slot verliest...

Galatasaray - Liverpool

Galatasaray
1 - 0
Liverpool
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Inter
2
5
6
4
Tottenham
2
1
4
5
PSG
1
4
3
6
Atlético
2
3
3
7
Marseille
2
3
3
8
Sporting
1
3
3
9
Club Brugge
2
2
3
10
R. Union SG
1
2
3
11
Arsenal
1
2
3
12
Man City
1
2
3
13
Qarabağ
1
1
3
14
Liverpool
1
1
3
15
Barcelona
1
1
3
16
Frankfurt
2
0
3
17
Chelsea
2
-1
3
18
Atalanta
2
-3
3
19
Bodø/Glimt
2
0
2
20
Dortmund
1
0
1
21
Juventus
1
0
1
22
Leverkusen
1
0
1
23
København
1
0
1
24
Olympiakos
1
0
1
25
Slavia
2
-3
1
26
Pafos
2
-4
1
27
Newcastle
1
-1
0
28
Villarreal
1
-1
0
29
Benfica
2
-2
0
30
PSV
1
-2
0
31
Athletic
1
-2
0
32
Napoli
1
-2
0
33
Monaco
1
-3
0
34
Galatasaray
1
-4
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

Complete Stand

