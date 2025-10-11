Nieuwe zorgen voor Slot: Konaté haakt geblesseerd af bij Frankrijk

Slecht nieuws voor Arne Slot en Liverpool: centrale verdediger is wegens een dijblessure vertrokken bij het Franse nationale elftal. Als dit een serieuze blessure betreft, heeft Slot voor volgend weekend nog maar twee fitte centrale verdedigers over.

Konaté is de laatste seizoenen steeds de voornaamste partner van Virgil van Dijk in het hart van de defensie bij The Reds. Dit seizoen speelde Konaté ook alle wedstrijden van Liverpool vanaf het begin. Bij Frankrijk is dat niet zo vanzelfsprekend: door de grote concurrentie bij Les Bleus werd Konaté niet gebruikt in de laatste wedstrijd tegen Azerbaijan (3-0). William Saliba en Dayot Upamecano vormden toen het centrum.

Nu blijkt dat Konaté een dijblessure heeft opgelopen, heeft hij het Franse trainingskamp verlaten. De 26-jarige verdediger staat te boek als een blessuregevoelige speler en dus kan dit een flinke aderlating voor Slot en Liverpool betekenen. Het is onbekend hoe lang Konaté uit de roulatie is, maar als hij bijvoorbeeld volgend weekend niet haalt, zijn Van Dijk en Joe Gomez de enige fitte centrale verdedigers in de selectie van Liverpool.

De kampioen van vorig seizoen zit toch al in de hoek waar de klappen vallen. Liverpool won tot en met 23 september al zijn wedstrijden, ook al ging dat soms moeizaam en moest daarvoor een laat doelpunt aan te pas komen. Na 23 september verloor de ploeg van Slot drie keer op rij: Crystal Palace (2-1), Galatasaray (1-0) en Chelsea (2-1) waren alle drie sterker dan The Reds. Komend weekend moet daar, met of zonder Konaté, verandering in komen. Dan komt Manchester United op bezoek.