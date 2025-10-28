mag volgens Engelse media deze winter niet vertrekken bij Manchester United. De Nederlandse aanvaller zou - ook met het oog op het WK van komende zomer - dolgraag op zoek willen naar een club waar hij meer aan spelen toekomt, maar trainer Ruben Amorim kan Zirkzee vanwege het toernooi om de Afrika Cup in de wintermaanden niet missen.

De 24-jarige Zirkzee vertrok in de zomer van 2024, mede door de aanwezigheid van Erik ten Hag, naar Manchester United, dat ruim veertig miljoen euro overmaakte aan Bologna om de aanvaller over te nemen. Zijn periode in Manchester verloopt echter allerminst prettig. Na het ontslag van Ten Hag kwam de Portugese trainer Ruben Amorim aan het roer. Onder hem komt Zirkzee nauwelijks voor in de plannen en moet hij het vooral doen met korte invalbeurten.

De oud-speler van Bayern München is volgens de Engelse krant The Sun ontevreden in Engeland en wil graag vertrekken. Zirkzee wordt door meerdere clubs in de gaten gehouden. Zo meldde La Gazzetta dello Sport eerder deze maand dat zowel AS Roma als Como deze winter een poging zou willen wagen om de Nederlander terug te halen naar de Serie A. Ook binnen de Premier League zou Zirkzee in trek zijn: Everton wordt genoemd als geïnteresseerde club.

Zirkzee wordt steeds ongelukkiger in Manchester

Trainer Amorim ziet dat de frustratie over het gebrek aan speelminuten bij Zirkzee - maar ook bij ploeggenoot Kobbie Mainoo - stijgt, maar rekent desondanks op het duo. “Dat begrijp ik, maar het zijn onze spelers en we hebben iedereen nodig om een goed seizoen te draaien”, zei de Portugees recent op een persconferentie.

De Nederlander mag dus niet vertrekken bij United. De reden achter het besluit van Amorim is dat aanvallers Bryan Mbeumo en Amad Diallo in januari deelnemen aan de Afrika Cup met respectievelijk Kameroen en Ivoorkust. Het duo staat in de pikorde boven Zirkzee, maar Amorim kan vanaf half december een maand niet over hen beschikken. De ploeg uit Manchester speelt in die periode zes competitiewedstrijden, waarin Zirkzee dus mogelijk meer aan bod zou kunnen komen.