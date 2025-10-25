keert terug in de wedstrijdselectie van Manchester United voor het duel met Brighton & Hove Albion. De verdediger werd begin dit seizoen verbannen door Ruben Amorim, maar mag nu dus terugkeren.

De Nederlander stond lange tijd buitenspel en maakte afgelopen seizoen weinig indruk tijdens een verhuurperiode bij PSV. Begin dit seizoen werd hij samen met Jadon Sancho, Marcus Rashford, Antony en Alejandro Garnacho verbannen naar het tweede elftal van de club. Daar mochten ze geen contact hebben met de eerste selectie. Terwijl laatstgenoemden de club verlieten, bleef de verdediger bij Manchester United.

Nieuwe kans

De situatie van Malacia leek uitzichtloos. Echter, de coaches bij het beloftenelftal waren enorm lovend voor de verdediger. Daardoor mocht hij zich weer bij de spelersgroep van de hoofdmacht voegen in een poging Amorim te overtuigen van zijn kwaliteiten. Die kans heeft hij met beide handen aangegrepen.

Beloning voor Malacia

Zaterdag krijgt Malacia opnieuw een beloning, als hij weer bij de wedstrijdselectie van Manchester United zit voor het thuisduel met Brighton. De wedstrijd staat om 18.30 uur op het programma. Mocht de Nederlander door Amorim binnen het veld worden gebracht, maakt hij zijn eerste speelminuten sinds januari.