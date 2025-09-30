Rúben Amorim heeft groot nieuws voor Tyrell Malacia

maakt per direct weer onderdeel uit van de spelersgroep van Manchester United. Dat meldt Voetbal International op basis van bevestiging van ingewijden. De 26-jarige linksback was lange tijd op een zijspoor beland bij The Red Devils maar lijkt nu weer een nieuwe kans te krijgen van Rúben Amorim.

Malacia vertrok in de zomer van 2022 bij Feyenoord naar Manchester United. Daar raakte hij aan het einde van zijn eerste seizoen zwaar geblesseerd, waarna hij pas afgelopen jaargang weer minuten kon maken. In februari werd Malacia door zijn club verhuurd aan PSV, maar die samenwerking werd geen succes.

Afgelopen zomer keerde Malacia terug op Old Trafford, maar behoorde hij samen met Antony, Marcus Rashford, Jadon Sancho en Alejandro Garnacho tot de zogenaamde bomb squad. Het kwintet mocht niet meer bij de club verschijnen toen het eerste elftal toewerkte naar het nieuwe seizoen. De vier anderen wisten Manchester United achter zich te laten, maar Malacia bleef op Old Trafford. De voormalig Feyenoorder kon naar LOSC Lille, AS Roma en Elche, en zegde een Saudische club af.

Malacia moest zich gaan melden bij de beloftenploeg van de Engelse grootmacht om daar mee te gaan trainen. Er leek de verdediger dus opnieuw een uitzichtloze situatie te wachten bij The Red Devils. Daar lijkt nu echter verandering in te komen, want Malacia krijgt een nieuwe kans onder Amorim. Bronnen melden zelfs aan VI dat de linksachter een kans krijgt om zich terug in de ploeg te knokken.

De kans is groot dat de houding van Malacia bij de beloftenploeg een grote rol heeft gespeeld. Zo schreven Britse media afgelopen week al dat de negenvoudig Oranje-international zich voorbeeldig manifesteerde op het jeugdcomplex. "Hij is een voorbeeld voor de spelers", werd er geschreven over de houding van de oud-Feyenoorder. Malacia maakte op 26 januari van dit jaar zijn laatste minuten voor Manchester United.

