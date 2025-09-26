Rooney had ernstige verslaving tijdens carrière: 'Zonder mijn vrouw was ik dood'

Voormalig Manchester United-ster Wayne Rooney heeft tijdens zijn carrière te maken gehad met een alcoholprobleem. Dat onthult de oud-voetballer in een podcast met zijn oud-ploeggenoot Rio Ferdinand. Rooney stelt zelfs dat hij zonder zijn vrouw Coleen niet eens meer geleefd had.

Rooney kende een uiterst succesvolle voetbalcarrière, waarin hij voor het grootste gedeelte uitkwam voor Manchester United. In totaal speelde de spits liefst 559 officiële wedstrijden voor The Red Devils, waarin hij 253 maal trefzeker was en daarnaast ook nog 142 assists gaf. Verder speelde Rooney nog 120 interlands voor de Engelse nationale ploeg. Daarin was hij goed voor 53 treffers.

In zijn carrière behaalde Rooney bovendien de nodige prijzen met onder meer vijfmaal de Premier League-titel, eenmaal de FA Cup, een keer de Europa League en eenmaal de Champions League. Toch was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn, zo geeft de oud-voetballer toe in de Rio Ferdinands Presents podcast. "Ik wilde mijn leven leiden en plezier hebben met mijn vrienden. Maar op een gegeven moment ging ik te ver. Dat was een moment in mijn leven waarop ik enorm worstelde met alcohol."

De voormalig goalgetter onthult dat hij soms dagenlang dronk en vervolgens naar de training ging. Hoe hij alles heeft kunnen verbergen? "Ik deed oogdruppels in, kauwde op kauwgom en ging trainen alsof er niets aan de hand was. In het weekend maakte ik een paar doelpunten, en daarna ging ik weer twee dagen drinken.

Zijn vrouw Coleen, met wie Rooney sinds 2008 getrouwd is, heeft geprobeerd om hem in toom te houden, zodat hij kon blijven presteren op het hoogste niveau. "Ik geloof echt dat ik zonder haar dood zou zijn. Ze heeft met echt gered. Alles wat ze doet, doet ze om mij met beide benen op de grond te houden en de beste versie van mezelf te zijn", aldus Rooney, die niet altijd heel blij was met de aanpak van Coleen. "Het is soms irritant. Dan denk ik: wat ben je aan het doen? Maar uiteindelijk is het allemaal om mij op het rechte pad te houden. Ze doet dat al meer dan twintig jaar."