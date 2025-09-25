'Flick spot opvolger Lewandowski in de Bundesliga, clubleiding Barcelona wil grotere naam'

Hans-Dieter Flick heeft de ideale opvolger voor topspits bij FC Barcelona gevonden, zo meldt onder meer BILD. De Duitse trainer zou , de aanvalsleider van Borussia Dortmund, dolgraag naar Catalonië halen. Voorzitter Joan Laporta zou zijn zinnen echter hebben gezet op een 'grotere naam' dan de makkelijk scorende spits uit Guinee.

Lewandowski (37) loopt komende zomer uit zijn contract bij Barcelona. De club gaat de optie voor een extra jaar naar verluidt niet lichten. Naar verwachting gaat de Poolse doelpuntenmachine - die sinds zijn komst in 2022 niet minder dan 103 doelpunten voor Barcelona maakte - zijn loopbaan voortzetten in een lucratief oord buiten Europa. Saudi-Arabië wordt (uiteraard) genoemd al mogelijke bestemming voor Lewandowski.

Artikel gaat verder onder video

In de zoektocht naar een vervanger zou Flick inzetten op de komst van Guirassy, zo schrijft BILD: "Flick heeft hem als Bundesliga-expert op de radar en zou zelfs groot fan van de spits zijn." Die mening wordt echter niet binnen de hele club gedeeld: "Laporta wil zich met high profile aankopen positioneren voor een nieuwe termijn als voorzitter, maar de naam van Gurassy is daar blijkbaar niet groot genoeg voor", aldus de Duitse krant.

De 29-jarige Guirassy staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Borussia Dortmund, dat de spits voor achttien miljoen euro overnam van competitiegenoot VfB Stuttgart. In zijn debuutjaar kwam hij tot 38 treffers namens BVB. Dertien daarvan maakte Guirassy in de Champions League, waarmee hij topscorer van het miljardenbal werd. Dit seizoen staat de teller na zes wedstrijden alweer op vijf doelpunten voor Guirassy, wiens contract in Dortmund nog doorloopt tot medio 2028. BILD schrijft dat de spits afgelopen zomer door een beperkt aantal clubs voor 70 miljoen euro kon worden overgenomen. Zijn zaakwaarnemer (en broer) Karamba zou echter in gesprek zijn met meerdere clubs in Europa, op zoek naar een club die Guirassy meer zou willen betalen dan de negen miljoen euro (exclusief bonussen) die de spits momenteel jaarlijks opstrijkt.