Live voetbal 2

'Flick spot opvolger Lewandowski in de Bundesliga, clubleiding Barcelona wil grotere naam'

Robert Lewandowski als speler van FC Barcelona
Foto: © Imago
1 reactie
Frank Hoekman
25 september 2025, 16:08

Hans-Dieter Flick heeft de ideale opvolger voor topspits Robert Lewandowski bij FC Barcelona gevonden, zo meldt onder meer BILD. De Duitse trainer zou Serhou Guirassy, de aanvalsleider van Borussia Dortmund, dolgraag naar Catalonië halen. Voorzitter Joan Laporta zou zijn zinnen echter hebben gezet op een 'grotere naam' dan de makkelijk scorende spits uit Guinee.

Lewandowski (37) loopt komende zomer uit zijn contract bij Barcelona. De club gaat de optie voor een extra jaar naar verluidt niet lichten. Naar verwachting gaat de Poolse doelpuntenmachine - die sinds zijn komst in 2022 niet minder dan 103 doelpunten voor Barcelona maakte - zijn loopbaan voortzetten in een lucratief oord buiten Europa. Saudi-Arabië wordt (uiteraard) genoemd al mogelijke bestemming voor Lewandowski.

Artikel gaat verder onder video

In de zoektocht naar een vervanger zou Flick inzetten op de komst van Guirassy, zo schrijft BILD: "Flick heeft hem als Bundesliga-expert op de radar en zou zelfs groot fan van de spits zijn." Die mening wordt echter niet binnen de hele club gedeeld: "Laporta wil zich met high profile aankopen positioneren voor een nieuwe termijn als voorzitter, maar de naam van Gurassy is daar blijkbaar niet groot genoeg voor", aldus de Duitse krant.

De 29-jarige Guirassy staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Borussia Dortmund, dat de spits voor achttien miljoen euro overnam van competitiegenoot VfB Stuttgart. In zijn debuutjaar kwam hij tot 38 treffers namens BVB. Dertien daarvan maakte Guirassy in de Champions League, waarmee hij topscorer van het miljardenbal werd. Dit seizoen staat de teller na zes wedstrijden alweer op vijf doelpunten voor Guirassy, wiens contract in Dortmund nog doorloopt tot medio 2028. BILD schrijft dat de spits afgelopen zomer door een beperkt aantal clubs voor 70 miljoen euro kon worden overgenomen. Zijn zaakwaarnemer (en broer) Karamba zou echter in gesprek zijn met meerdere clubs in Europa, op zoek naar een club die Guirassy meer zou willen betalen dan de negen miljoen euro (exclusief bonussen) die de spits momenteel jaarlijks opstrijkt.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Borussia Dortmund legt bijzondere maatregel op aan Felix Nmecha

Borussia Dortmund legt bijzondere maatregel op aan Felix Nmecha

  • Gisteren, 15:30
  • Gisteren, 15:30
Spaanse voetbalbond laat zich uit over Yamal-rel: 'Het verbaasde me'

Spaanse voetbalbond laat zich uit over Yamal-rel: 'Het verbaasde me'

  • Gisteren, 11:12
  • Gisteren, 11:12
Donny van de Beek van Girona

Noodlot slaat toe voor Van de Beek, die het uitschreeuwt van de pijn

  • di 23 september, 20:50
  • 23 sep. 20:50
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Arena
876 Reacties
45 Dagen lid
2.195 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lewandowski moet op z'n 37ste toch ook langzaam eens gaan denken over afbouwen en stoppen. Hoewel hij nog aardig meekan vind ik. Geweldige voetballer. Heeft denk ik het maximale uit zijn carrière gehaald. Guirassy ken ik verder niet maar in je debuutjaar bij Dortmund 38 keer scoren is wel veelzeggend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
876 Reacties
45 Dagen lid
2.195 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lewandowski moet op z'n 37ste toch ook langzaam eens gaan denken over afbouwen en stoppen. Hoewel hij nog aardig meekan vind ik. Geweldige voetballer. Heeft denk ik het maximale uit zijn carrière gehaald. Guirassy ken ik verder niet maar in je debuutjaar bij Dortmund 38 keer scoren is wel veelzeggend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Hans-Dieter Flick

Hans-Dieter Flick
Barcelona
Team: Barcelona
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (24 feb. 1965)

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
4
15
12
2
Dortmund
4
6
10
3
Leipzig
4
-1
9
4
Köln
4
2
7
5
St. Pauli
4
1
7

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel