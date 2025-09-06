Barça-ster woedend op Disneyland: ‘Jullie zijn schandalig!’

heeft op social media uitgehaald naar Disneyland Parijs. De aanvaller van FC Barcelona plaatst een video van zijn zoontje, die vergeefs probeert te knuffelen met Disney-figuur Babbel van Knabbel en Babbel. Volgens Raphinha is er sprake van racisme.

Op beelden die Raphinha deelt in zijn Instagram Story is te zien hoe zijn zoontje achter een werknemer in een Babbel-pak aanloopt. Het jongetje probeert het Disney-figuur een knuffel te geven, maar slaagt hier niet in. Andere kinderen krijgen wel een knuffel van de werknemer in het kostuum.

Raphinha, die met Brazilië op pad is voor de WK-kwalificatie, plaatst de video in zijn Story en maakt zijn woede daarbij duidelijk kenbaar. “Jullie werknemers zijn schandalig”, schrijft de buitenspeler. “Je kunt mensen niet zo behandelen, zeker een kind niet. Jullie moeten kinderen vrolijk maken. Jullie zijn schandalig! Hij wilde alleen maar een knuffel. Gelukkig voor jou snapt hij het niet.”

Daarbij verwijt Raphinha de werknemer van Disney ook van racisme. “Ik snap dat dit een vermoeiende baan is, maar waarom kregen alle witte kinderen een knuffel en mijn zoon niet?”, vraagt de Barça-ster zich af. “Disneyland, deze werknemer is shit. Disneyland, deze werknemer is stupid. Ik haat je, Disneyland,” besluit hij zijn tirade.