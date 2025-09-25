Kluivert laat Eredivisiespeler buiten selectie Indonesië wegens 'problemen met zijn club'

is door bondscoach Patrick Kluivert niet opgeroepen voor de komende WK-kwalificatieduels met Indonesië. Reden hiervoor zijn de problemen die de 24-jarige centrale verdediger met zijn club FC Twente heeft, aldus de Indonesische bond.

Hilgers hoopte afgelopen zomer FC Twente te verruilen voor een andere club, maar zag op de slotdag van de Franse transfermarkt een streep gaan door een overgang naar Stade Brest. De Indonesisch international kwam uiteindelijk niet weg uit Enschede, waardoor FC Twente en Hilgers nog tot elkaar veroordeeld zijn. De Enschedese club wil vooralsnog geen gebruikmaken van zijn diensten, mede omdat de verdediger beschikt over een aflopend contract.

Daarnaast maakte Hilgers zijn vertrekwens in een vroeg stadium al kenbaar aan FC Twente, waardoor de club doorschakelde naar andere opties. Technisch directeur Jan Streuer haalde met Stav Lemkin en Robin Pröpper, die na een jaar afwezigheid weer terugkeerde in Enschede, twee nieuwe centrale verdedigers. Bovendien zet de club verder in op Max Bruns en de zeventienjarige Ruud Nijstad, die wordt gezien als een groot talent.

Nieuwbakken FC Twente-trainer John van den Brom liet bij zijn aanstelling dat hij van de club geen gebruik mag maken van Hilgers omdat hij zijn aflopende contract (nog) niet wil verlengen. Wel mag Hilgers in de tussentijd 'gewoon' meetrainen bij FC Twente. Tijdens de spelerspresentie op de businessavond wilde de rechtsbenige verdediger niet al te diep ingaan op de status van de onderhandelingen met FC Twente. Hilgers verwees naar Streuer en merkte op 'dat het niet aan hem ligt of hij snel weer kan spelen', aldus De Twentsche Courant Tubantia. Beide partijen zijn overigens wel in gesprek met elkaar.

Het niet spelen bij FC Twente heeft ook verdere consequenties voor Hilgers, hij is namelijk niet opgeroepen voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van Indonesië. "We willen hem de tijd en ruimte geven om zich te concentreren op zijn problemen bij de club", aldus Arya Sinulingga, comitélid bij de Indonesische bond tegenover de NOS.

Indonesië speelt in oktober twee wedstrijden in een minitoernooi om zich te kwalificeren voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Op 8 oktober speelt de ploeg van Kluivert in Jeddah tegen Saudi-Arabië, op 11 oktober wordt in diezelfde stad tegen Irak gespeeld. De groepswinnaar gaat naar het WK, de nummer twee krijgt nog een extra play-offkans op WK-kwalificatie.