Hugo Borst haalt uit naar Eredivisie-club: 'Ze hebben hem laten barsten'

Hugo Borst is van mening dat FC Twente voormalig trainer Joseph Oosting heeft laten barsten. Dat vertelt hij bij de VriendenLoterij Eretribune op ESPN. De analist zag de Enschedeërs vrijdagavond schitteren tegen 'zijn' Sparta Rotterdam, maar weigert te spreken van een 'John van den Brom-effect'.

FC Twente kende een desastreuze start van het seizoen met drie nederlagen en een overwinning in de eerste vier wedstrijden. Uiteindelijk heeft de 1-0 nederlaag op bezoek bij Excelsior, dat zo'n zeventig minuten met tien man speelde, ervoor gezorgd dat Oosting de laan uit werd gestuurd bij de Tukkers. Afgelopen maandag werd Van den Brom aangesteld als opvolger van de Drentse oefenmeester. Onder leiding van de 58-jarige Van den Brom kende FC Twente een pikstart met een 1-5 zege op Sparta.

ESPN-presentator Wouter Bouwman vraagt zich af of er kan worden gesproken van een 'John van den Brom-effect'. "Aah joh, schei uit", reageert Borst fel. "Nee, ik vind het echt sneu voor Oosting. Ik vind ook dat ze hem hebben laten barsten. Ik heb gisteren, ik zat in het stadion, echt genoten van het positiespel van FC Twente. En dat heeft Van den Brom er deze week niet ingekregen, dat zit er gewoon in. Het is best een goede selectie."

"Eigenlijk kun je stellen dat als je zo kunt voetballen uit bij Sparta, dan heb je je vorige trainer echt laten barsten", gaat de analist kritisch verder ten opzichte van de Tukkers. "Dit is geen John van den Brom-effect. Ik vind het hartstikke leuk voor hem en de lat is hoog gelegd. Dus we zullen het gaan bekijken."

Bouwman haalt vervolgens aan dat er nog steeds wel wat teleurstelling bij de spelersgroep heerst over het ontslag van Oosting. Mede omdat Van Wolfswinkel niet al te uitbundig besloot te juichen na zijn treffer. "Dat siert hem dan", stelt Borst. "Maar als ze heel eerlijk zijn, dan moeten ze ook wel weten dat ze gisteren (vrijdag) geen tegenstand hadden", doelt de analist tot besluit op het zwakke spel Sparta.