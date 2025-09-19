Verdediger van FC Twente is hard op weg naar plekje in het Nederlands elftal

is een serieuze kandidaat om in de nabije toekomst het Nederlands elftal te halen. Dat stelt voetbalanalist en voormalig zaakwaarnemer René Wagelaar in het programma Voetbaltijd van 1Twente. De linksback van FC Twente wordt door hem al vergeleken met .

"Mats Rots zien we terug bij Oranje, denk ik", begint Wagelaar in de talkshow Voetbaltijd van 1Twente. "Dat is een jongen die het Nederlands elftal zou kunnen halen. Hij is nog jong en is zich goed aan het ontwikkelen. Hij moet er nog wel een beetje flair bij gaan krijgen, maar hij is pas negentien jaar. Dat is echt een goede."

Wagelaar denkt nog wel dat Rots, die vorig seizoen door FC Twente werd uitgeleend aan Heracles en daar een goede indruk maakte, zich op verdedigend vlak nog wat moet verbeteren: "Maar hij is niet minder dan Nathan Aké, op dezelfde leeftijd. Het is een opkomende back, en dat willen we hebben.