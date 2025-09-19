Live voetbal 4

Verdediger van FC Twente is hard op weg naar plekje in het Nederlands elftal

Ricky van Wolfswinkel viert een doelpunt bij FC Twente
Foto: © Imago
3 reacties
Tijmen Gerritsen
19 september 2025, 20:42   Bijgewerkt: 20:52

Mats Rots is een serieuze kandidaat om in de nabije toekomst het Nederlands elftal te halen. Dat stelt voetbalanalist en voormalig zaakwaarnemer René Wagelaar in het programma Voetbaltijd van 1Twente. De linksback van FC Twente wordt door hem al vergeleken met Nathan Aké.

"Mats Rots zien we terug bij Oranje, denk ik", begint Wagelaar in de talkshow Voetbaltijd van 1Twente. "Dat is een jongen die het Nederlands elftal zou kunnen halen. Hij is nog jong en is zich goed aan het ontwikkelen. Hij moet er nog wel een beetje flair bij gaan krijgen, maar hij is pas negentien jaar. Dat is echt een goede."

Artikel gaat verder onder video

Wagelaar denkt nog wel dat Rots, die vorig seizoen door FC Twente werd uitgeleend aan Heracles en daar een goede indruk maakte, zich op verdedigend vlak nog wat moet verbeteren: "Maar hij is niet minder dan Nathan Aké, op dezelfde leeftijd. Het is een opkomende back, en dat willen we hebben.

Denk jij dat Mats Rots het Nederlands elftal gaat halen?

Laden...
75 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
John van den Brom tijdens zijn presentatie als nieuwe trainer van FC Twente.

John van den Brom goudeerlijk in eerste Twente-interview: 'Nee. Nooit.'

  • wo 17 september, 06:55
  • 17 sep. 06:55
Memphis Depay viert zijn winnende treffer bij Corinthians tegen Palmeiras

Memphis is er he-le-maal klaar mee: 'Karma komt jullie halen'

  • wo 17 september, 05:55
  • 17 sep. 05:55
Ruud Gullit

Gullit ziet groot euvel bij Oranje, en het is niet de spitspositie

  • di 16 september, 16:44
  • 16 sep. 16:44
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Arena
771 Reacties
39 Dagen lid
1.993 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja goeie voetballer. Of het NL Elftal gaat halen weet ik niet, maar hij is wel goed bezig momenteel. Ga zo door zou ik zeggen.

Vriendje Stokvis
1.307 Reacties
365 Dagen lid
7.937 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geweldige speler hlynnsson zou niet misstaan bij ajax.

descheids
32 Reacties
1 Dag lid
52 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zerrouki is ook lekker bezig bij twente. Mega deal voor twente om zerrouki voor een schijntje te kunnen huren. Geen beste deal van te kloese weer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Arena
771 Reacties
39 Dagen lid
1.993 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja goeie voetballer. Of het NL Elftal gaat halen weet ik niet, maar hij is wel goed bezig momenteel. Ga zo door zou ik zeggen.

Vriendje Stokvis
1.307 Reacties
365 Dagen lid
7.937 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geweldige speler hlynnsson zou niet misstaan bij ajax.

descheids
32 Reacties
1 Dag lid
52 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zerrouki is ook lekker bezig bij twente. Mega deal voor twente om zerrouki voor een schijntje te kunnen huren. Geen beste deal van te kloese weer.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Mats Rots

Mats Rots
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 19 jaar (11 mrt. 2006)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
5
0
2024/2025
Twente
0
0
2023/2024
Twente
1
0
2023
Twente
0
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel