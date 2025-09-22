Snoeiharde kritiek voor 'amateuristisch' FC Twente: 'Dat is volstrekt niet normaal'

Leon ten Voorde vindt het onbegrijpelijk dat FC Twente de clubarts niet meeneemt naar uitwedstrijden. De clubwatcher van de Enschedese club heeft zich eraan gestoord dat de clubarts van Sparta Rotterdam aanvaller Daan Rots moest behandelen aan zijn hoofdblessure. Ten Voorde vindt het dan ook amateuristisch van FC Twente.

Onder leiding van nieuwbakken trainer John van den Brom boekte FC Twente vrijdagavond een ruime 1-5 zege op Sparta. Vlak voor rust ging Daan Rots naar de grond na een duel met Sparta-verdediger Patrick van Aanholt. De back van de thuisploeg zwiepte met zijn arm en raakte daarbij de FC Twente-aanvaller, die vervolgens hevig bloedde. Uiteindelijk moest de Simon Knops, de clubarts van Sparta eraan te pas komen om de buitenspeler te voorzien van een tulband. Desondanks kon Rots het duel toch niet vervolgen en werd hij vervangen door Marko Pjaca.

"Jij appte mij tijdens de wedstrijd: waarom heeft FC Twente nou geen dokter? Schrijf dit op je lijstje, want ik wil dit tijdens de podcast bespreken", leidt Fardau Wagenaar het onderwerp in de podcast De Ballen Verstand van De Twentsche Courant Tubantia in. "Daan Rots krijgt een elleboogstoot...", gaat Wagenaar verder, die vervolgens onderbroken wordt door Ten Voorde. "Mwoah, een oorvijgje", pareert hij, waarna Wagenaar op haar beurt weer reageert. "Als jij een oorvijg krijgt, dan heb je niet bloed aan je hoofd."

"Als jij boven je wenkbrauw een oorvijg krijgt dan kan het er heel lelijk uitzien", stelt Ten Voorde. "Daar komt helemaal bloed bij vrij. Het was niet bewust. En dan zie je dat ineens de dokter van Sparta het veld op moet komen. Het schijnt, en dat is mij nog nooit opgevallen eerlijk gezegd omdat ik daar niet zo mee bezig ben, dat FC Twente geen clubarts mee heeft naar uitwedstrijden."

Wagenaar vraagt vervolgens of dat niet 'volstrekt normaal' is en dat je dan dus gebruikmaakt van de arts van de tegenstander. "Het is volstrekt niet normaal dat jij als professionele club, die vindt bij de top vijf van Nederland te horen, geen clubarts bij je hebt. Dat is hetzelfde dat je als amateurclub zonder verzorger op pad gaat. Dat kan toch niet?", aldus Ten Voorde, die er door Wagenaar op gewezen wordt dat dat anders is. "Nee, dat is precies hetzelfde", verweert de FC Twente-watcher.

FC Twente heeft clubarts nodig bij uitwedstrijden

Volgens Wagenaar is er bij de wedstrijd gewoon een clubarts aanwezig, ook al is deze van de tegenstander. Ten Voorde kan zich daar absoluut niet in vinden. "Een club als Twente, je bent ook al 's middags of de avond ervoor in het hotel en er kunnen spelers ziek worden, heeft gewoon een clubarts nodig. Je bent een professionele organisatie. Kom op zeg, wat is dit voor een amateuristische opmerking?", gaat hij lichtelijk geïrriteerd verder. "Dit is zo amateuristisch. Ik kan er gewoon niet over uit. Ik vind het niet passen bij een club met status en die ambitie heeft. FC Twente heeft een clubarts, maar blijkbaar alleen met thuiswedstrijden", besluit de clubwatcher.