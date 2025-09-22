Kenneth Perez glashelder: 'Ga dan niet denken dat je Messi bent op het middenveld'

toonde zich vrijdagavond tegen Sparta Rotterdam (1-5) weer eens van zijn goede kant bij FC Twente. De ervaren middenvelder kon zich bogen op een goede wedstrijd die hij bekroonde met een fraaie openingstreffer, iets wat ook analist Kenneth Perez is opgevallen. De oud-voetballer was de voorbije periode vaak kritisch op Zerrouki, maar zag beterschap bij de rechtspoot.

Nadat Zerrouki zich bij FC Twente ontpopte als een van de sterkhouders, maakte hij in de zomer van 2023 de overstap naar Feyenoord voor een bedrag van ruim zeven miljoen euro. In Rotterdam kwam de Algerijns international echter totaal niet uit de verf en was hij vaak mikpunt van kritiek. Onder trainer Robin van Persie leek de rol van Zerrouki uitgespeeld, waardoor hij werd verhuurd aan FC Twente. In Enschede deelde de 27-jarige middenvelder in de malaise en speelde hij nog niet op het niveau dat hij had voordat hij vertrok bij FC Twente. De controleur was dan ook veelvuldig onderwerp van gesprek, vooral na de nederlagen van de Tukkers tegen PEC Zwolle en Excelsior.

Artikel gaat verder onder video

Ook Perez heeft zich de laatste tijd vaak negatief uitgelaten over Zerrouki en benadrukt dat dat niet persoonlijk is bedoeld. "Ik heb, met velen, veel kritiek gehad op FC Twente en vooral op Zerrouki. Dat kan persoonlijk overkomen, dat is niet de bedoeling", aldus de Deense analist bij Dit was het Weekend. "Het is een speler waar je veel verwachting van hebt en die een goede speler is geweest in zijn eerste periode bij Twente. Dat is niet hoe hij heeft gevoetbald tot nu toe."

Tegen Sparta was Zerrouki echter een van de grote uitblinkers aan de zijde van FC Twente. Perez stelt dan ook dat de Tukkers mede dankzij de Feyenoord-huurling aan het 'swingen' waren. "Maar vrijdag beperkte hij zich tot de dingen die hij goed kan: kort zitten bij de tweede bal en als hij de bal had, de bal aan een medespeler geven. Je moet gewoon zorgen dat je je werk doet."

Perez heeft advies voor Zerrouki

Volgens Perez moet Zerrouki het vooral simpel houden. "Hij moet gewoon de bal veroveren en niet denken omdat hij van Feyenoord vandaan komt, dat je dan meer kan dan je eigenlijk kan. En dan komen dit soort makkelijke en vrije ballen naar voren en dat was heel fijn om te zien", vervolgt Perez, die ook nog een andere FC Twente-speler uitlicht. "Hij en zijn kompaan Weidmann op het middenveld, die voor het eerst eerst in de basis stond en een lekkere speler is, nou dat zijn vrienden voor het leven."

Zerrouki moet niet denken dat hij Messi is

"Het is heel vervelend al je als Twente zijnde zo in de put zit en je krijgt kritiek omdat je veel verwachtingen hebt van Twente en van een speler als Zerrouki. Dan kan hij wel zeggen: je moet toch begrijpen dat je ook met wedstrijdritme te maken hebt. Dat begrijpen we ook, maar maak het dan voor jezelf simpel. Ga dan niet denken dat je Messi bent op het middenveld. Denk ik dan. Als je dat mist, dan zorg je toch gewoon dat je je taken uitvoert? De bal naar de goede kleur spelen en dan heb je gedaan wat je moet doen. Maar leuk om te zien dat ze met 1-5 hebben gewonnen", besluit Perez.