‘Ramiz Zerrouki is de beste speler van FC Twente’

Volgens Vladimir Petkovic is de beste speler van FC Twente, zo vertelde de bondscoach van Algerije voorafgaand aan de interlandperiode. Desalniettemin kan de middenvelder ook bij de nationale ploeg op de nodige kritiek rekenen.

Zerrouki wordt dit seizoen gehuurd door FC Twente van Feyenoord, maar kent geen beste seizoenstart. De middenvelder maakt nog geen beste indruk en wordt door menig analist zelfs beticht van werkweigering. Ook bij de nationale ploeg krijgt Zerrouki kritiek na zijn optreden van afgelopen maandag tegen Guinee (0-0).

“Een triest verhaal, van de defensieve as naar het hart van de storm”, luidt de kop van het medium Al Ain. “Ramiz Zerrouki was een ernstige zwakke plek in de opstelling tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd. Hij maakte een aantal tactische en technische fouten, die de balans op het middenveld verstoorden. Het is opmerkelijk dat hij van oorsprong een verdedigende middenvelder is”, vervolgt het.

Petkovic, bondscoach van Algerije, was voorafgaand aan de interlandperiode juist positief over Zerrouki. “Het klopt dat hij is overgestapt naar een club van een lager niveau dan waar hij eerder speelde, maar hij is de beste speler van zijn ploeg”, sprak Petkovic. De middenvelder neemt het aankomende zaterdag, samen met zijn ploeg, op tegen NAC Breda.