‘Ramiz Zerrouki is de beste speler van FC Twente’

Ramiz Zerrouki baalt bij FC Twente
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
12 september 2025, 08:07

Volgens Vladimir Petkovic is Ramiz Zerrouki de beste speler van FC Twente, zo vertelde de bondscoach van Algerije voorafgaand aan de interlandperiode. Desalniettemin kan de middenvelder ook bij de nationale ploeg op de nodige kritiek rekenen.

Zerrouki wordt dit seizoen gehuurd door FC Twente van Feyenoord, maar kent geen beste seizoenstart. De middenvelder maakt nog geen beste indruk en wordt door menig analist zelfs beticht van werkweigering. Ook bij de nationale ploeg krijgt Zerrouki kritiek na zijn optreden van afgelopen maandag tegen Guinee (0-0).

“Een triest verhaal, van de defensieve as naar het hart van de storm”, luidt de kop van het medium Al Ain. “Ramiz Zerrouki was een ernstige zwakke plek in de opstelling tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd. Hij maakte een aantal tactische en technische fouten, die de balans op het middenveld verstoorden. Het is opmerkelijk dat hij van oorsprong een verdedigende middenvelder is”, vervolgt het.

Petkovic, bondscoach van Algerije, was voorafgaand aan de interlandperiode juist positief over Zerrouki. “Het klopt dat hij is overgestapt naar een club van een lager niveau dan waar hij eerder speelde, maar hij is de beste speler van zijn ploeg”, sprak Petkovic. De middenvelder neemt het aankomende zaterdag, samen met zijn ploeg, op tegen NAC Breda.

Vriendje Stokvis
1.290 Reacties
357 Dagen lid
8.030 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou, dan moet de rest wel heel erg slecht zijn.

Voetbalfanaat
480 Reacties
1.021 Dagen lid
2.876 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maar volgens Voetbalhoofdstad gaat Twente Feyenoord nog voorbij in de ED. Na 4 wedstrijden 6 punten minder en een wedstrijd meer gespeeld en al de trainer ontslagen. Weer een tegenslag voor Voetbalhoofdstad maar ja die gelooft in zijn eigen onzin.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
477 Reacties
1.081 Dagen lid
4.831 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zerrouki is een goede speler. Maar zijn maximale top is niet de traditionele top drie, en voor het buitenland komt hij ook tekort voor een hoog niveau. Technisch uitstekend. Maar zijn instelling en inzet laat vaak te wensen over en hij komt gewoon handelingssnelheid te kort. Goed genoeg voor de eredivisie.

