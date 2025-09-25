Drievoudig landskampioen keert terug bij PSV: 'Heb hier mijn mooiste jaren gehad'

is weer te zien op de velden van De Herdgang. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de 33-jarige Fransman voorlopig terugkeert bij PSV. Het is voor nu nog als speler bij het beloftenteam van PSV, waar hij zijn conditie op peil houdt wil houden en aast op een nieuw avontuur. Mogelijk volgt op lange termijn wel een hernieuwde samenwerking tussen PSV en Isimat-Mirin.

PSV huurde Isimit-Mirin in 2014 van AS Monaco, waarna hij een jaar later definitief werd overgenomen door de Eindhovenaren. In dienst van PSV wist de inmiddels 33-jarige Fransman beslag te leggen op het landskampioenschap van 2015, 2016 en 2018. Daarnaast wist hij in 2015 en 2016 de Johan Cruijff Schaal te winnen met PSV.

De Franse rechtspoot wil dolgraag nog een nieuw avontuur aangaan waardoor hij zijn conditie op peil wil houden bij PSV. "Ik sta voor veel open”, aldus Isimat-Mirin in gesprek met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "Het enige wat ik niet meer wil, is een ver avontuur. Mijn kinderen gaan hier nu naar school. Ik wil dicht bij hen en mijn vrouw blijven."

Afgelopen seizoenkwam de 33-jarige verdediger uit voor het Griekse Kallithea FC, waar hij nog een contract had tot medio 2026. Door de degradatie van de club werd de verbintenis echter ontbonden. Hoewel Isimat-Mirin nog even door wil al voetballer, wil hij dolgraag de banden met PSV aanhalen om te onderzoeken of samenwerking op de lange termijn mogelijk is.

Isimit-Mirin wil aan de slag als trainer

Isimat-Mirin wil namelijk dolgraag trainer-coach worden en hoopt derhalve nu alvast wat ervaring op te doen bij de PSV Academy. "Voor mij is het waardevol om te zien hoe PSV het in de jeugdopleiding allemaal aanpakt en het lijkt me geweldig om in de toekomst een rol te vervullen, als daar de mogelijkheid voor is", stelt hij.

'Beste jaren bij PSV beleefd'

De 1,87 meter lange verdediger, die in Nederland ook nog voor Vitesse speelde bewaart mooie herinneringen aan PSV. "De mooiste tijd die ik als voetballer ooit heb gehad, natuurlijk. Ik heb hier mijn beste jaren beleefd en die vergeet ik nooit meer", is Isimat-Mirin enthousiast. Na zijn vertrek bij PSV hield hij zijn huis in Eindhoven altijd aan en inmiddels is hij weer terug in de regio. "k voel me hier thuis."