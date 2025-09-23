Live voetbal

PSV player ratings in FC26: overzicht van alle ratings

Perisic en Til vieren de 1-1 bij PSV - Go Ahead Eagles om de Johan Cruijff Schaal
Dominic Mostert
23 september 2025, 04:30   Bijgewerkt: 10:11

PSV staat er in EA SPORTS FC 26 sterk voor met een selectie die duidelijk in de bovenlaag van de Eredivisie hoort. De regerend landskampioen beschikt over meerdere spelers met een rating in de hoge zeventig, waarmee ze ook internationaal gezien goed meekomen. De hoogste beoordeling is voor nieuwkomer Ivan Perišić, die met een rating van 81 direct de belangrijkste speler van de selectie wordt. Ook Jerdy Schouten, Joey Veerman en Ismael Saibari hebben ratings van 79 of hoger en vormen zo de ruggengraat van het team.

Opvallend is de breedte van de selectie. Met Ricardo Pepi en Myron Boadu beschikt PSV in de game over jonge spitsen die nog kunnen groeien, terwijl spelers als Mauro Júnior en Sergiño Dest flexibel inzetbaar zijn in meerdere posities. Verder geeft de game ook ruimte aan talenten als Paul Wanner en Esmir Bajraktarević, die lager gewaardeerd zijn, maar wel interessant voor spelers die een carrière in de game starten.

PSV – alle spelers & ratings (EA FC 26)

SpelerPositieRating
Ivan PerišićRVA81
Jerdy SchoutenCVM80
Sergiño DestRA79
Mauro JúniorLA79
Ismael SaibariCAM79
Joey VeermanCM79
Alassane PléaSP78
Guus TilCAM77
Nick OlijKP77
Ryan FlamingoCB77
Dennis ManRM76
Ricardo PepiSP76
Matěj KovářKP75
Ruben van BommelLB74
Myron BoaduSP74
Yarek GąsiorowskiCB73
Armando ObispoCB73
Kiliann SildilliaRA73
Paul WannerCAM72
Anass Salah-EddineLA71
Adamo NagaloCB71
Couhaib DriouechLB70
Esmir BajraktarevićRVA67
Niek SchiksKP63

Waar is FC26 te koop en voor welke consoles?

EA SPORTS FC 26 verschijnt officieel op 26 september 2025. FC26 komt beschikbaar voor vrijwel alle consoles en pc. Je kunt de game onder meer bestellen bij Bol.com, Coolblue en Nedgame.

Prijzen per console:

Daarnaast verschijnt FC26 ook op PC en via cloudgamingdienst Amazon Luna.

