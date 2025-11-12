Live voetbal

Everton mengt zich in strijd om Zirkzee

Everton mengt zich in strijd om Zirkzee
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
12 november 2025, 17:27

Everton heeft nadrukkelijke interesse in de komst van Joshua Zirkzee, zo meldt Rob Dorsett van Sky Sports. Ook AS Roma geeft de hoop op de komst van de Nederlander nog niet op. De Italianen willen hem huren met een koopoptie die verplicht is bij kwalificatie voor de Champions League, meldt La Repubblica.

Zirkzee maakte na een sterk seizoen bij Bologna in de zomer van 2024 de overstap naar Manchester United. Zijn verblijf in Engeland werd tot dusver nog niet wat hij ervan had gehoopt. Tot op heden kwam de Nederlander 54 keer in actie voor Manchester United, waarvan 32 keer als invaller. Daarin wist hij zeven keer te scoren, terwijl hij drie assists gaf. Dit seizoen stond Zirkzee verdeeld over vijf duels pas negentig minuten in het veld.

Artikel gaat verder onder video

Voor de zesvoudig international lijkt een (tijdelijk) vertrek bij Manchester United dan ook de beste optie te zijn. Dinsdag werd duidelijk dat AS Roma de Nederlander graag terughaalt naar Italië, maar zijn zaakwaarnemer heeft een voorkeur voor een langer verblijf in de Premier League. Destijds werd alleen West Ham United genoemd als geïnteresseerde club uit Engeland, maar Dorsett voegt ook Everton aan dat lijstje toe. De club uit Liverpool is op zoek naar een extra spits en denkt aan Zirkzee en Ivan Toney als toptargets.

Hoewel de zaakwaarnemer van Zirkzee dus een voorkeur heeft voor een transfer binnen Engeland, geeft AS Roma de hoop nog niet op. Volgens La Repubblica kunnen de Romeinen hem echter niet zomaar naar Italië halen, maar moet er een financieel verantwoorde deal worden gesloten. De Italianen zouden daarbij denken aan een huurdeal met optie tot koop, die verplicht wordt als ze zich plaatsen voor de Champions League.

➡️ Meer Manchester United nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Gazzetta: 'Roma wil Zirkzee in januari, zaakwaarnemer prefereert Engelse optie'

Gazzetta: 'Roma wil Zirkzee in januari, zaakwaarnemer prefereert Engelse optie'

  • Gisteren, 13:37
  • Gisteren, 13:37
Arne Slot en Josep Guardiola

Guardiola verslaat Slot in 1000ste wedstrijd, publiek zingt al over ontslag bij Liverpool

  • zo 9 november, 19:30
  • 9 nov. 19:30
Arne Slot

Arne Slot ontsteekt in woede: had dit doelpunt van Van Dijk goedgekeurd moeten worden?

  • zo 9 november, 18:27
  • 9 nov. 18:27
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 24 jaar (22 mei 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
4
0
2024/2025
Bologna
-
-
2024/2025
Man Utd
32
3
2023/2024
Bologna
34
11

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
11
Brighton
11
2
16
12
Brentford
11
0
16
13
Everton
11
-1
15
14
Newcastle
11
-3
12
15
Fulham
11
-4
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel