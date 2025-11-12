Everton mengt zich in strijd om Zirkzee

Everton heeft nadrukkelijke interesse in de komst van , zo meldt Rob Dorsett van Sky Sports. Ook AS Roma geeft de hoop op de komst van de Nederlander nog niet op. De Italianen willen hem huren met een koopoptie die verplicht is bij kwalificatie voor de Champions League, meldt La Repubblica.

Zirkzee maakte na een sterk seizoen bij Bologna in de zomer van 2024 de overstap naar Manchester United. Zijn verblijf in Engeland werd tot dusver nog niet wat hij ervan had gehoopt. Tot op heden kwam de Nederlander 54 keer in actie voor Manchester United, waarvan 32 keer als invaller. Daarin wist hij zeven keer te scoren, terwijl hij drie assists gaf. Dit seizoen stond Zirkzee verdeeld over vijf duels pas negentig minuten in het veld.

Voor de zesvoudig international lijkt een (tijdelijk) vertrek bij Manchester United dan ook de beste optie te zijn. Dinsdag werd duidelijk dat AS Roma de Nederlander graag terughaalt naar Italië, maar zijn zaakwaarnemer heeft een voorkeur voor een langer verblijf in de Premier League. Destijds werd alleen West Ham United genoemd als geïnteresseerde club uit Engeland, maar Dorsett voegt ook Everton aan dat lijstje toe. De club uit Liverpool is op zoek naar een extra spits en denkt aan Zirkzee en Ivan Toney als toptargets.

Hoewel de zaakwaarnemer van Zirkzee dus een voorkeur heeft voor een transfer binnen Engeland, geeft AS Roma de hoop nog niet op. Volgens La Repubblica kunnen de Romeinen hem echter niet zomaar naar Italië halen, maar moet er een financieel verantwoorde deal worden gesloten. De Italianen zouden daarbij denken aan een huurdeal met optie tot koop, die verplicht wordt als ze zich plaatsen voor de Champions League.