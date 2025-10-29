De Premier League staat voor een opmerkelijke verandering op Boxing Day, zo melden verschillende Engelse media. Dit jaar zal de traditionele dag vol voetbalwedstrijden in Engeland een stuk kaler zijn dan gebruikelijk, met slechts één wedstrijd op het programma.

De afname van het aantal wedstrijden op Boxing Day is te wijten aan contractuele verplichtingen die vereisen dat er 33 speelrondes in het weekend worden afgewerkt. Dit jaar valt Boxing Day op vrijdag 26 december, een dag die officieel niet als weekenddag wordt beschouwd. Hierdoor is er een noodzaak ontstaan om in het weekend van 27 en 28 december te spelen, wat de planning heeft beïnvloed.

Traditie van voetbal op Boxing Day

De traditie van voetbalwedstrijden op Boxing Day gaat terug tot 1888, toen de Engelse voetbalbond deze dag volledig vulde met wedstrijden. De duels waren financieel aantrekkelijk en droegen bij aan de populariteit van de dag. In 1981 werden er met twee duels de minste wedstrijden ooit gespeeld op Boxing Day, maar dat record wordt dit jaar verbroken met slechts één wedstrijd.