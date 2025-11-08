Live voetbal 9

Niet Van de Ven, maar Mathijs de Ligt grijpt absolute heldenrol bij Tottenham – Manchester United

Manchester United juicht na de treffer van Bryan Mbeumo
Foto: © Imago
8 november 2025, 15:43

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester United is zaterdagmiddag geëindigd in een spectaculair gelijkspel: 2-2. Mede dankzij een heldhaftige ingreep van Micky van de Ven leken The Spurs in de slotfase de overwinning te grijpen, maar daar stak Mathijs de Ligt hoogstpersoonlijk een stokje voor.

De wedstrijd begon rommelig, met Tottenham dat het initiatief nam, maar niet echt gevaarlijk werd voor het doel van Senne Lammens. Richarlison en Xavi Simons kregen kleine kansen, maar wisten niet te scoren. Aan de andere kant werd Bryan Mbeumo twee keer buitenspel geconstateerd, waardoor veelbelovende aanvallen van Manchester United werden afgefloten.

De ploeg uit Manchester kwam beter in de wedstrijd en opende de score in de 32e minuut. Amad Diallo leverde een perfecte voorzet af op Mbeumo, die dit keer niet buitenspel stond en koelbloedig raak kopte: 0-1. Na rust bleef Tottenham aandringen en kreeg het eindelijk loon naar werken. In de 84e minuut wist Mathys Tel de gelijkmaker te scoren.

Vlak daarna greep Van de Ven, die afgelopen dinsdag een wereldgoal maakte tegen FC Kopenhagen, opnieuw een hoofdrol. Met een sublieme sliding voorkwam de Nederlander een reuzenkans voor Benjamin Sesko, die na die actie geblesseerd van het veld moest. Tottenham leek te profiteren van de man-meersituatie en kwam via een kopgoal van Richarlison op 2-1 in minuut 91. De Braziliaan trok uit vreugde zelfs zijn shirt uit.

Toen niemand het meer verwachtte, was daar plotseling De Ligt. De verdediger kopte een hoekschop van Bruno Fernandes binnen bij de tweede paal en bepaalde de eindstand op 2-2.  

ERIMIR
3.922 Reacties
489 Dagen lid
38.305 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Leuk voor de Ligt dat die zijn oude Ajax-vorm weer terug heeft en dat bij een topclub in een topcompetitie.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.549 Reacties
1.139 Dagen lid
18.891 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Jongen lijkt weer helemaal op te leven dit seizoen.

Arena
1.362 Reacties
89 Dagen lid
3.056 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Fijn voor de Ligt. Ik gun het hem van harte.

