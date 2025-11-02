AnneKee gaat uit de kleren na vermeende breuk met Matthijs de Ligt

AnneKee Molenaar geniet van een vakantie na haar vermeende relatiebreuk met . Op Instagram deelt ze een fotoreeks van haar reis, ogenschijnlijk ergens op de Cycladen. Op de laatste foto poseert ze zonder kleding.

Op de foto’s is AnneKee te zien tijdens haar zonvakantie. Ze poseert op rotsen bij een helderblauwe baai, zwemt in het water en zit later met een drankje in haar hand terwijl ze telefoneert. Op andere beelden is een zeilboot te zien, een strandpad met palmbomen en een turquoise bikini die op het zand ligt. De laatste foto toont AnneKee terwijl ze naakt poseert op een groep rotsen aan de rand van de zee.

De fotoreeks wordt op Instagram geliket door De Ligt, die veel foto's van zijn ex-partner nog een like geeft. Vorige maand zag het juicekanaal RealityFBI dat De Ligt wel 35 foto's van zijn eigen account had verwijderd, waaronder de trouwfoto's.

Matthijs de Ligt en Annekee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten reeds in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was om halverwege juni een groter feest te geven in het buitenland, maar dat ging niet door wegens ‘spanningen in de relatie’. Eind juni wist RealityFBI te melden dat het tweetal zou gaan scheiden, maar deze geruchten zijn vooralsnog niet bevestigd.

