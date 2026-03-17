Kompany geeft doelman Prescott (16) noodgedwongen CL-debuut

17 maart 2026, 06:55   Bijgewerkt: 16 maart 2026, 15:19
Vincent Kompany
Niels Hassfeld | Redacteur
Bayern München heeft momenteel te maken met een serieus probleem onder de lat: de Duitse topclub heeft maar liefst vier keepers die kampen met een blessure. Het heeft er daarom alle schijn van dat Vincent Kompany woensdag geen andere keuze heeft dan de zestienjarige Leonard Prescott te laten debuteren in de Champions League tegen Atalanta.

Manuel Neuer is normaal gesproken de eerste doelman van Bayern München. De 39-jarige sluitpost liep begin maart in het duel met Borussia Mönchengladbach (4-1 zege) echter een kuitblessure op, waardoor hij voorlopig niet in actie kan komen. Neuer werd in dat duel vervangen door tweede doelman Jonas Urbig, die op zijn beurt een hersenschudding opliep in de heenwedstrijd tegen Atalanta (1-6). De Duitsers zijn niet van plan om risico met hem te nemen, waardoor een rentree in de return tegen Atalanta onwaarschijnlijk is.

Afgelopen weekend was het derde doelman Sven Ulreich die het doel mocht verdedigen bij Bayern München op bezoek bij Bayer Leverkusen (1-1). De ervaren kracht liep in dat duel echter een bovenbeenblessure op, waardoor hij zo’n zes weken zal moeten toekijken. Omdat jeugdkeeper Leon Klanac al sinds januari te maken heeft met een hamstringblessure, kan Kompany dus geen beroep doen op zijn eerste vier doelmannen.

Het heeft er daardoor alle schijn van dat de zestienjarige Prescott woensdag het doel verdedigt als Atalanta op bezoek komt in de Allianz Arena. De in de Verenigde Staten geboren Duitser komt momenteel uit voor het Onder 19-elftal van Bayern. De afgelopen twee wedstrijden zat hij al op de bank bij het eerste elftal. Als Prescott minuten maakt, zal hij met zestien jaar, vijf maanden en 25 dagen de jongste speler van Bayern ooit zijn in de Champions League. Het record is nu nog in handen van PSV-middenvelder Paul Wanner, die zestien jaar, negen maanden en negentien dagen oud was bij zijn Champions League-debuut voor Bayern München.

  • wo 11 maart, 20:39
  • wo 11 maart, 09:06
  • di 10 maart, 19:11
Bayern München - Atalanta

Bayern München
21:00
Atalanta Bergamo
Wordt gespeeld op 18 mrt. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Vincent Kompany

Vincent Kompany
Bayern München
Team: Bayern München
Functie: Coach
Leeftijd: 39 jaar (10 apr. 1986)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

