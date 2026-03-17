Live voetbal

Van Gaal dreigde met bankplek na wangedrag Cillessen

17 maart 2026, 07:25
Cillessen, bidon
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Zo'n twee jaar als redacteur bij FCUpdate, met recentelijk ook meer focus op het creëren van videocontent

De wissel Cillessen-Krul heeft in Nederland bijna een legendarische status gekregen. Op het WK van 2014 werd Tim Krul tegen Costa Rica ingebracht voor de strafschoppenreeks en groeide uit tot held. Jasper Cillessen zat aan de verkeerde kant van de medaille.

De wissel was een truc van Louis van Gaal, die de tegenstanders psychologisch op het verkeerde been wilde zetten. Cillessen keek verbaasd op toen zijn nummer (1) op het wisselbord te zien was. Hij schopte bij het verlaten van het veld een waterbidon weg. Voor Nederland was het wel eind goed, al goed: Krul pakte drie strafschoppen en Oranje ging naar de halve finale.

Artikel gaat verder onder video

Bij Rondo op Ziggo Sport wordt er maandag nog even stilgestaan bij het moment. Wat blijkt: Van Gaal heeft door het openlijke wangedrag van Cillessen gedreigd met een plek op de bank.

"Ik snap dat hij boos was", blikt Krul terug. "Kwartfinale, hij pakte veel ballen in de normale tijd. Na het wegschieten van die bidon moesten we de dag erna op kantoor komen bij Van Gaal. Toen zei hij (tegen Cillessen, red.): "Als je dat nog één keer doet, waterbidons wegschieten in het openbaar, ga je niet meer voor mij spelen." De huidige speler van NEC verontschuldigde zich en stond weer op doel voor de halve finale tegen Argentinië.

Lees ook:
Het Nederlands elftal voorafgaand aan het duel met Litouwen op 17 november 2025

WK-shirt Oranje lekt uit in de vorm van zes foto's

  • Gisteren, 16:23
  • Gisteren, 16:23
  • 5
Jasper Cillessen in het Nederlands elftal

Cillessen terug in Oranje? 'Ik ga graag mee, maar ben er totaal niet mee bezig'

  • za 14 maart, 20:30
  • 14 mrt. 20:30
  • 1
Jasper Cillessen wordt aangesproken

Grote woede na enorm onsportieve actie Jasper Cillessen

  • za 14 maart, 19:46
  • 14 mrt. 19:46
  • 1
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Tim Krul

Tim Krul
Leeftijd: 37 jaar (3 apr. 1988)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Luton
0
0
2023/2024
Luton
0
0
2023/2024
Norwich
0
0
2022/2023
Norwich
16
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws