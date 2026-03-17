Van Gaal dreigde met bankplek na wangedrag Cillessen

De wissel Cillessen-Krul heeft in Nederland bijna een legendarische status gekregen. Op het WK van 2014 werd tegen Costa Rica ingebracht voor de strafschoppenreeks en groeide uit tot held. zat aan de verkeerde kant van de medaille.

De wissel was een truc van Louis van Gaal, die de tegenstanders psychologisch op het verkeerde been wilde zetten. Cillessen keek verbaasd op toen zijn nummer (1) op het wisselbord te zien was. Hij schopte bij het verlaten van het veld een waterbidon weg. Voor Nederland was het wel eind goed, al goed: Krul pakte drie strafschoppen en Oranje ging naar de halve finale.

Artikel gaat verder onder video

Bij Rondo op Ziggo Sport wordt er maandag nog even stilgestaan bij het moment. Wat blijkt: Van Gaal heeft door het openlijke wangedrag van Cillessen gedreigd met een plek op de bank.

"Ik snap dat hij boos was", blikt Krul terug. "Kwartfinale, hij pakte veel ballen in de normale tijd. Na het wegschieten van die bidon moesten we de dag erna op kantoor komen bij Van Gaal. Toen zei hij (tegen Cillessen, red.): "Als je dat nog één keer doet, waterbidons wegschieten in het openbaar, ga je niet meer voor mij spelen." De huidige speler van NEC verontschuldigde zich en stond weer op doel voor de halve finale tegen Argentinië.