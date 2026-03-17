Met nog zeven speelronden te gaan is de strijd tegen degradatie in de Eredivisie nog allerminst beslist. Afgaande op de ranglijst lijken de nummers 14 tot en met 18 van de competitie - FC Volendam, Excelsior, Telstar, NAC Breda en Heracles Almelo - zich op z'n minst flinke zorgen moeten te maken over hun plek op het hoogste niveau. In dit artikel zet FCUpdate het resterende programma van de degradatiekandidaten in de Eredivisie voor je op een rij.

De heilige grens van 35 punten

Officieus zijn clubs in de Eredivisie 'veilig' bij het bereiken van 35 punten. In de historie is het in ieder geval nog nooit voorgekomen dat een club met dat puntenaantal - of meer - degradeerde naar het tweede niveau. Afgelopen weekend bereikten FC Groningen en Fortuna Sittard, momenteel de nummers 10 en 11 van de ranglijst, beiden de 35-puntengrens - en speelden zich dus officieus veilig. Daaronder is Go Ahead Eagles, op plek 12 met 32 punten, nog maar één zege verwijderd van - zo goed als zeker - lijfsbehoud. PEC Zwolle, dat op plaats 13 staat met 30 punten, heeft er op zijn beurt nog vijf nodig om zich veilig te mogen wanen.

De onderste vijf moeten nog vrezen

Vanaf plek 14 lijkt het kielekiele te worden. Daar staat nu FC Volendam, met 27 punten en een doelsaldo van -16. Eén punt minder heeft Excelsior, de nummer 15 met 26 punten en een doelsaldo van -18. Plek 16 - die aan het eind van de rit play-offs om promotie/degradatie zou betekenen, is in handen van Telstar, met 24 punten en een doelsaldo van -10. De eerste degradatieplaats, plek 17, wordt bezet door NAC Breda - dat 23 punten heeft en een doelsaldo van -20. Daarna valt een gaatje naar de nummer 18, Heracles Almelo. Met slechts 18 punten en een doelsaldo van -37 staat de hekkensluiter er op twee vlakken het slechtst voor.

Resterend Eredivisieprogramma FC Volendam

21/3 (18.45u) Sparta Rotterdam - FC Volendam

5/4 (14.30u) FC Volendam - Feyenoord

10/4 (20.00u) FC Twente - FC Volendam

26/4 (n.n.b.) Heracles Almelo - FC Volendam

3/5 (12.15u) FC Volendam - sc Heerenveen

10/5 (16.45u) Excelsior - FC Volendam

17/5 (14.30u) FC Volendam - Telstar

Resterend Eredivisieprogramma Excelsior

20/3 (20.00u) Heracles Almelo - Excelsior

4/4 (21.00u) Excelsior - NEC

12/4 (14.30u) PEC Zwolle - Excelsior

26/4 (n.n.b.) Excelsior - FC Utrecht

2/5 (18.45u) FC Groningen - Excelsior

10/5 (16.45u) Excelsior - FC Volendam

17/5 (14.30u) Sparta Rotterdam - Excelsior

Resterend Eredivisieprogramma Telstar

22/3 (16.45u) Telstar - PSV

4/4 (20.00u) Telstar - FC Groningen

11/4 (16.30u) FC Utrecht - Telstar

22/4 (20.00u) Telstar - Sparta Rotterdam

2/5 (21.00u) NEC - Telstar

10/5 (16.45u) Telstar - Heracles Almelo

17/5 (14.30u) FC Volendam - Telstar

Resterend Eredivisieprogramma NAC Breda

21/3 (21.00u) PEC Zwolle - NAC Breda

5/4 (16.45u) NAC Breda - Sparta Rotterdam

12/4 (12.15u) Fortuna Sittard - NAC Breda

25/4 (n.n.b.) NAC Breda - Ajax

2/5 (16.30u) FC Utrecht - NAC Breda

10/5 (16.45u) NAC Breda - sc Heerenveen

17/5 (14.30u) AZ - NAC Breda

Resterend Eredivisieprogramma Heracles Almelo

20/3 (20.00u) Heracles Almelo - Excelsior

5/4 (14.30u) sc Heerenveen - NAC Breda

11/4 (21.00u) Heracles Almelo - Ajax

26/4 (n.n.b.) Heracles Almelo - FC Volendam

3/5 (14.30u) PEC Zwolle - Heracles Almelo

10/5 (16.45u) Telstar - Heracles Almelo

17/5 (14.30u) Heracles Almelo - FC Groningen