Gattuso onder grote druk: 'Dit wordt de belangrijkste wedstrijd van mijn carrière'

26 maart 2026, 05:55
Gennaro Gattuso tijdens een persconferentie als bondscoach van Italië
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

De druk staat er vol op bij Gennaro Gattuso, de bondscoach die zich met Italië via de play-offs moet zien te plaatsen voor het WK van komende zomer. Donderdag wacht in de halve finales een wedstrijd tegen Noord-Ierland, daags voor de wedstrijd vertelt de voormalig kuitenbijter dat hij slapeloze nachten heeft voor wat hij 'de belangrijkste wedstrijd van mijn carrière' noemt.

Italië eindigde in de WK-kwalificatiepoule als tweede achter Noorwegen, dat vrijdag een oefenwedstrijd tegen het Nederlands elftal gaat spelen. Zowel in Oslo (3-0) als in San Siro (1-4) wonnen de Scandinaviërs met afgetekende cijfers van de Squadra Azzura van Gattuso, dat daardoor veroordeeld is tot het spelen van de play-offs. Wordt Noord-Ierland daarin verslagen, dan wacht in de eindstrijd een wedstrijd tegen de winnaar van de halve finale die gaat tussen Wales en Bosnië-Herzegovina. Als ook die horde genomen wordt, dan komen de Italianen op de eindronde terecht in poule B, waarin Canada, Zwitserland en Qatar de tegenstanders zullen zijn.

Om maar even aan te geven hoeveel die laatste opmerking zegt: Gattuso (48) won met AC Milan twee keer de Champions League en stond in 2006 met Italië in de WK-finale tegen Frankrijk, die na strafschoppen gewonnen werd. En tóch is een wedstrijd tegen, nota bene, Noord-Ierland, dus belangrijker dan allemaal. Gattuso vertelt woensdag op zijn persconferentie dat hij de druk van het hele land op zijn schouders voelt.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat, als ik 's nachts mijn hoofd op mijn kussen leg, ik geen stemmetjes zou horen die zeggen: 'Breng ons naar het WK, breng ons naar het WK, breng ons naar het WK'", wordt Gattuso geciteerd door Football Italia. "Dat gezegd hebbende: ik ben voorbereid, geloof me als ik zeg dat ik niet denk aan wat er gebeurt als het mis gaat. Ik wil positief denken", aldus de bondscoach.

In zijn tijd als speler vertelde Gattuso al eens dat hij voor grote wedstrijden moeite had om in slaap te komen. Hoe zit dat nu? "Gelukkig hebben onze doktoren me wat pillen toegestopt", onthult hij. "Als speler was ik allergisch voor die dingen, maar ik ben beter geworden in het accepteren van hulp. Als ik ze niet neem dan ben ik om 4.30 uur 's ochtends klaarwakker."

Italië - Noord-Ierland

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (9 jan. 1978)

Meer info

Stand WK Kwalificatie Europa 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Noorwegen
8
32
24
2
Italië
8
9
18
3
Israël
8
-1
12
4
Estland
8
-13
4
5
Moldavië
8
-27
1

