lijkt donderdag 'gewoon' onder de lat te staan bij Suriname in het cruciale play-offduel met Bolivia, dat meldt hij tegenover de NOS. Opvallend is dat er vanuit zijn club FC Groningen juist grote zorgen klinken over de fitheid van de doelman, die de afgelopen periode kampte met een bovenbeenblessure.

Vaessen liet het competitieduel met AZ schieten om zich volledig te kunnen focussen op de interlandperiode, maar lijkt nu tijdig fit voor het treffen in Monterrey. "Volgens mij gaat het de goede kant op. Het moet te doen zijn. En dan maar met een beetje risico", zo vertelt de keeper. "Uiteindelijk hebben we samen een doel. En ik wil er gewoon staan voor dit team."

De houding van de doelman en de druk vanuit de Surinaamse bond zorgen voor irritatie bij FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld. In zijn podcast De Bestuurskamer liet hij weten dat er vanuit Suriname flink wordt gepusht om de keeper speelklaar te krijgen voor de jacht op een WK-ticket. "Er wordt natuurlijk druk uitgeoefend. Ik zag Henk ten Cate ergens in de media verschijnen. Hij zei dat ze Vaessen wel klaar konden stomen. Maar dat is natuurlijk volstrekt onverantwoord, want zij hebben geen enkel belang bij welke individuele club dan ook", aldus Van Mosselveld.

Volgens de directeur ligt de verantwoordelijkheid nu grotendeels bij de speler zelf, al begrijpt hij de lastige spagaat waarin Vaessen zich bevindt. "Als je speler opgeroepen wordt, moet je hem gewoon laten gaan. Dus je moet hopen dat de speler zelf verantwoordelijk genoeg is om geen onverantwoorde risico's te nemen met een spierblessure." Van Mosselveld benadrukte dat de belangen van een nationaal team vaak haaks staan op die van een club, zeker wanneer een speler net terugkomt van een blessure en direct weer een zware belasting moet ondergaan.

Voor Suriname staat er donderdag in Mexico veel op het spel. Bij een overwinning op Bolivia plaatst het land zich voor de finale van de intercontinentale play-offs, waarin Irak de uiteindelijke tegenstander zal zijn. De winnaar van dat duel mag zich officieel opmaken voor het WK. Vaessen is er in elk geval van overtuigd dat zijn ploeg geschiedenis gaat schrijven. "We weten hoe belangrijk deze wedstrijd is. We spreken ook gewoon uit dat we het WK gaan halen", aldus de doelman.

Ondanks de hitte in Monterrey en de fysieke ongemakken heerst er een groot gevoel van saamhorigheid binnen de selectie van bondscoach Henk ten Cate. "We zijn een familie", zo stelt Vaessen. "Ik weet zeker dat het gaat stormen donderdag."