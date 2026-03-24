Bolivia en Suriname nemen het donderdagavond tegen elkaar op in de halve finale van de intercontinentale play-offs om een WK-ticket. De wedstrijd is live te zien op de Nederlandse tv, maar waar kijk je het duel? En hoe laat wordt er afgetrapt?

Hoe laat begint Bolivia - Suriname?

De play-offwedstrijd tussen Bolivia en Suriname gaat donderdagavond 26 maart om 23.00 uur Nederlandse tijd van start. Het duel wordt gespeeld in het Estadio BBVA in het Mexicaanse Guadalupe.

Waar wordt Bolivia - Suriname uitgezonden?

Het duel tussen Bolivia en Suriname wordt live uitgezonden op NPO 3. De publieke omroep voorziet het duel ook van een voorbeschouwing, die om 22.40 uur van start gaat. Daarnaast is de wedstrijd ook te zien via een livestream op de site van de NOS.

De weg naar het WK

Het Suriname van Henk ten Cate zal in eerste instantie met Bolivia moeten afrekenen om kans te blijven maken op een ticket voor het WK. Weet Natio te winnen van het Zuid-Amerikaanse land, wacht een finale tegen Irak in de nacht van dinsdag 31 maart op woensdag 1 april. De winnaar van dat duel komt op het WK in een poule terecht met Frankrijk, Senegal en Noorwegen.