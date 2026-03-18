Ten Cate maakt selectie van Suriname bekend voor play-offs WK

De nieuwe bondscoach Henk ten Cate heeft de selectie bekendgemaakt van Suriname voor de allesbeslissende play-offs om deelname aan het WK. In de selectie van Ten Cate is plek voor Joël Piroe, die voor het eerst zijn opwachting maakt bij Natio.

De spits van Leeds United, die dit seizoen indruk maakt in de Championship met negentien doelpunten en promotie, besloot eerder dit jaar definitief voor Suriname te kiezen nadat een oproep voor Oranje uitbleef. Die keuze is inmiddels officieel bekrachtigd door de FIFA, waardoor Ten Cate direct een beroep op hem kan doen in de allesbepalende play-offs.

Ook Melayro Bogarde beleeft zijn debuut in de selectie. De middenvelder van LASK Linz maakt daarmee deel uit van een vernieuwde lichting onder de nieuwe bondscoach, die zijn eerste lijst meteen voorziet van een duidelijke missie: WK-kwalificatie.

Alles of niets: historische kans voor Suriname

Voor Suriname staan eind maart de belangrijkste wedstrijden uit de voetbalgeschiedenis op het programma. Op 26 maart wacht in Mexico een halve finale tegen Bolivia. Bij winst volgt op 31 maart een finale tegen Irak, al is die wedstrijd nog onder voorbehoud vanwege logistieke problemen bij Irak.

Twee zeges betekenen een ticket voor het WK van 2026, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mocht Suriname zich daadwerkelijk plaatsen, dan wacht een loodzware groepsfase met Frankrijk, Senegal en Noorwegen.

Bekende namen en Eredivisie-inbreng

Naast de debutanten kan Ten Cate rekenen op een kern met ervaring en Nederlandse invloeden. Jean-Paul Boëtius en Tjaronn Chery zijn opnieuw van de partij, terwijl ook doelman Etienne Vaessen ondanks blessureperikelen fit genoeg is bevonden om aan te sluiten.

Verder bevat de selectie meerdere spelers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie: Djevencio van der Kust (Heracles Almelo), Yannick Leliëndal (FC Volendam), Dion Malone (Telstar), Tjaronn Chery (NEC) en Richonell Margaret (Go Ahead Eagles). Opvallend is dat Danilho Doekhi nog ontbreekt. De verdediger overweegt eveneens een interlandswitch, maar heeft zijn keuze nog niet formeel afgerond.

De volledige selectie van Suriname

Keepers: Warner Hahn, Etienne Vaessen, Jahnilo Wiegel.

Verdedigers: Myenty Abena, Djavan Anderson, Radinio Balker, Stefano Denswil, Djevencio van der Kust, Anfernee Dijksteel, Liam van Gelderen, Ridgeciano Haps, Yannick Leliendal, Dion Malone, Shaquille Pinas.

Middenvelders: Jean-Paul Boëtius, Melayro Bogarde, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Kenneth Paal, Imannuël Pherai.

Aanvallers: Sheraldo Becker, Jay-Roy Grot, Gyrano Kerk, Richonel Margaret, Joël Piroe, Gleofilo Vlijter.