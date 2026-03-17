Aad de Mos is enthousiast over de ontwikkeling van . De oud-trainer en analist vindt dat de linksbuiten van Ajax het absoluut verdient om opgenomen te worden in de WK-selectie van België.

Godts is bezig aan een uitstekend seizoen in dienst van Ajax. De twintigjarige vleugelaanvaller was tot dusver in 35 officiële wedstrijden goed voor 14 doelpunten en 11 assists en is daarmee met afstand de meest waardevolle speler van de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks zijn imposante ontwikkeling werd Godts nog nooit uitgenodigd voor de nationale ploeg van België. De Ajax-ster heeft op de linksbuitenpositie bij de Rode Duivels de concurrentie van onder anderen Jérémy Doku (Manchester City) en Leandro Trossard (Arsenal).

“Hij wordt met de week beter”, zegt De Mos maandag in gesprek met De Telegraaf over Godts. “De bondscoach van de Rode Duivels, Rudi Garcia, houdt in mijn ogen te veel vast aan de vaste namen.”

“Godts moet absoluut met België mee naar het WK, omdat hij de ideale man is om na een uur spelen Jérémy Doku af te lossen”, stelt De Mos. “Waarom hij nog niet is opgeroepen is voor mij een raadsel, want ik zie hem elke week spelen.”

België is op het aankomende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico ingedeeld in Groep G bij Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Overigens is de deelname van Iran aan het mondiale eindtoernooi nog onzeker, gezien de politieke spanningen in het Aziatische land.