‘Karsdorp naar de uitgang gedirigeerd: AS Roma schrijft rechtsback niet in’

De toekomst van lijkt niet bij AS Roma te liggen. De Italiaanse club heeft de 29-jarige rechtsback namelijk niet ingeschreven voor de Serie, weet Corriere dello Sport. De voormalig Feyenoorder mag vertrekken van trainer Daniele De Rossi en hoeft dan ook niet op speelminuten te rekenen in de Italiaanse hoofdstad.

Afgelopen seizoen deed het clubicoon van AS Roma veelvuldig een beroep op Karsdorp, maar daar lijkt nu verandering in te komen. De Rossi nam afgelopen januari het stokje over van de ontslagen José Mourinho, met wie Karsdorp veelvuldig in onmin leefde. Bovendien maakte Karsdorp zich volgens Italiaanse media niet geliefd bij zowel De Rossi als de AS Roma-fans, door cynisch te reageren op boegeroep van de AS Roma-supporters.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘AS Roma wil af van grootverdiener Dybala: lucratief contract in Saudi-Arabië lonkt’

De rechtsachter ging in de halve finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen pijnlijk in de fout bij de openingstreffer van Florian Wirtz. Dat optreden van 2 mei is mogelijk de laatste wedstrijd van Karsdorp in het AS Roma-shirt. De rechtsachter heeft bij de Giallorossi nog een eenjarig contract en mag de Italiaanse hoofdstad nu verlaten.

Mogelijk biedt zijn oud-trainer Giovanni van Bronckhorst de uitkomst. Karsdorp speelde bij Feyenoord 77 wedstrijden onder Van Bronckhorst en wordt bij Besiktas mogelijk herenigd met de Nederlandse oefenmeester. De Turkse club wil zich namelijk dolgraag versterken met Karsdorp. AS Roma heeft inmiddels al een vervanger op het oog voor de Nederlandse verdediger. De Romeinen hopen Saoedisch international Saud Abdulhamid los te weken bij Al-Hilal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De heftigste rel ooit bij Vandaag Inside: 'Ze scholden elkaar na afloop de huid vol'

Na zestien jaar als eindredacteur is Jan Hillenius niet meer verbonden aan het programma Vandaag Inside. Hij doet nu een boekje open.