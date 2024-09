Stewart lucht zijn hart: 'Wat doen we elkaar toch allemaal aan? Het kan écht eerder stoppen'

Earnest Stewart is er maar wat blij mee dat de transfermarkt bijna de deuren sluit. De technisch directeur van PSV heeft een moeizame maar enerverende transferwindow achter de rug. Hij kreeg het vooral in de laatste twee weken heel erg druk. Stewart is van mening dat de markt makkelijk eerder kan stoppen, bij voorkeur vóór de start van de competitie.

In de grote landen zoals Duitsland, Engeland en Spanje sloot de transfermarkt afgelopen vrijdagavond al zijn deuren. De clubs uit de Premier League, waar het grote geld zit, konden de afgelopen dagen dus niet meer toeslaan. Maar in Nederland blijft de markt wat langer open. De deuren gaan maandag om 23.59 uur dicht. Tot die tijd kunnen Nederlandse clubs nog nieuwe spelers halen of eventueel overbodige spelers van de hand doen aan andere clubs waar de markt ook nog open is. Stewart kan niet wachten totdat het voorbij is. Hij is van mening dat de transfermarkt nog vóór de start van de competities de deuren moet sluiten.

Artikel gaat verder onder video

“Ja, gewoon op 1 augustus. Wat doen we elkaar toch allemaal aan? Het kan echt eerder stoppen, voor de start van de competitie”, zo vertelt de technisch directeur van PSV in gesprek met onder meer het Eindhovens Dagblad. Na het afgelopen seizoen, waarin PSV zich met overmacht kroonde tot kampioen van Nederland, werd al een hectische zomer verwacht in Eindhoven. Er zou aan spelers worden getrokken, zoals Johan Bakayoko, Joey Veerman en Jerdy Schouten. Maar juist rond hen bleef het opvallend stil. Walter Benítez, Olivier Boscagli en Jordan Teze groeiden uit tot hoofdrolspelers in de Eindhovense transferwindow. Teze kreeg uiteindelijk zijn transfer naar AS Monaco, Benítez en Boscagli spelen ook dit seizoen in Eindhoven.

LEES OOK: Jerdy Schouten verraadt transferplannen: ‘Alleen dan vraag ik of ik weg mag'

PSV houdt geen uitverkoop

Voor Stewart zijn gevoel was deze transferwindow ‘sowieso zwaarder’ dan in andere jaren. “Vooral door interne zaken. Als je kampioen bent geworden, zijn spelers interessant voor andere clubs. Het was niet makkelijk om hen in een enkel geval teleur te stellen, maar ik zit er voor het belang van PSV. Als de biedingen bij ons niet hoog genoeg zijn, dan is het nee en gaan ze niet weg.” Benítez en Boscagli hebben beiden nog een contract voor één jaar. Atlético Madrid meldde zich voor Benítez, terwijl Boscagli dolgraag de stap naar Brighton & Hove Albion wilde maken. Maar PSV was niet bereid hen te laten gaan. “Jongens kunnen vertrekken naar een mooi voetballand en er ligt een mooi toekomstplaatje voor ze klaar. Ik snap dat allemaal. Maar het is hier geen uitverkoop. PSV moet blijven draaien en daar zit ik ook voor. Overal waar wij aanklopten, zijn de prijzen ook hoog”, zo legt Stewart uit.

LEES OOK: Peter Bosz komt met verontrustende update over Rick Karsdorp

Van den Berg en Itakura niet naar PSV

En dat maakte het voor PSV ook niet makkelijk. De Eindhovenaren sloegen in een vroegtijdig stadium al toe met de komst van Ryan Flamingo en Couhaib Driouech, maar ondervonden de voorbije weken veel moeite met het aantrekken van verdedigers. Met Rick Karsdorp en Adamo Nagalo is dat alsnog gelukt, maar de spelers die bovenaan het verlanglijstje stonden bleken niet haalbaar. “Wij kunnen geen verdedigers met Champions League-ervaring halen. Dat kunnen we niet betalen”, zo geeft Stewart aan. Maar ook Sepp van den Berg en Ko Itakura kwamen niet naar Eindhoven. “Er staat geen stickertje op die spelers en als er meer kapers op de kust zijn, kan het lastig zijn. Clubs gaan in deze markt niet bij de eerste de beste prijs akkoord en wij ook niet. Op een gegeven moment ontwikkelt zich rond een speler een situatie met meer clubs die veel geld willen betalen en dan schakel je door”, zo leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang reageert via Instagram op transfer Geertruida naar RB Leipzig

PSV-aanvaller Noa Lang reageert op de transfer van Lutsharel Geertruida, die van Feyenoord naar RB Leipzig is gegaan.