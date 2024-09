Aanstaande PSV-aanwinst aandachtig toeschouwer in het Philips Stadion

is zondagmiddag aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles in het Philips Stadion. De verdediger was eerder vandaag al aanwezig in Eindhoven voor de medische keuring en zal na afloop van het duel zijn handtekening zetten onder een meerjarige verbintenis bij de landskampioen.

De 21-jarige verdediger uit Burkina Faso gaat overkomen van het Deense FC Nordsjælland. Naar verluidt betaalt PSV zeven miljoen euro voor Nagalo, een bedrag dat middels bonussen op kan lopen tot tien miljoen euro. Het ligt in de lijn der verwachting dat hij morgen gepresenteerd gaat worden door de Eindhovenaren.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video van ESPN te bekijken via X.