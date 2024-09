Pascal Kamperman dramt door tegen Peter Bosz: ‘Ik ga me nu niet bezighouden met hem’

Peter Bosz wil zondag voorafgaand aan het thuisduel van PSV met Go Ahead Eagles (16.45 uur) niet te veel kwijt over en . Karsdorp tekende zaterdag transfervrij bij PSV, terwijl Nagalo op het punt staat om over te komen van FC Nordsjaelland.

Bosz spreekt voorafgaand aan het competitieduel in eigen huis voor de camera van ESPN met verslaggever Pascal Kamperman. Die vraagt zich allereerst af of de PSV-trainer blij is met de komst van de rechtsback, die transfervrij overkomt van AS Roma. “Ja. Hij is een speler die wij goed kunnen gebruiken, met ervaring. Een goede speler”, reageert Bosz kort.

Kamperman vraagt zich vervolgens af ‘wat Karsdorp gaat toevoegen’ aan PSV. “Dat moeten we straks zien, maar op voorhand heeft hij ervaring”, vervolgt Bosz. “Het is ook een jongen die wat gif meebrengt: daar houd ik ook wel van. En hij kan gewoon goed voetballen. Dat is ook niet onbelangrijk als je bij PSV wil spelen.”

Kamperman vraagt Bosz vervolgens ‘hoe fit’ Karsdorp is. “Daar ga ik me vanaf maandag mee bezighouden. Niet nu”, reageert de trainer kortaf. Kamperman vraagt Bosz vervolgens of hij ‘er geen idee van heeft’. Bosz: “Ik heb wel een idee, maar we gaan zo meteen een wedstrijd spelen. Dan ga ik mij niet met Rick Karsdorp bezighouden, want die doet niet mee.”

Kamperman dramt echter door en wijst Bosz op het feit dat de transfer van Karsdorp zaterdagavond beklonken werd. “Dat is ook pas even geleden”, voegt de verslaggever daaraan toe. Bosz: “Dat vind ik allemaal prima. Ik ga er vanaf maandag mee bezig.”

Kamperman begint vervolgens over Nagalo, de 21-jarige verdediger die op het punt staat over te komen van FC Nordsjaelland: “Daar heb je je zeker ook niet mee beziggehouden?” Bosz: “Totaal niet. Dat zou toch raar zijn? Want die gaat ook niet spelen.” Kamperman: “Het zou toch kunnen dat je even informeert om te vragen hoe het gaat?” Bosz: “Nee, dat heb ik niet gedaan.”

