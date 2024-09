Opstelling PSV: Peter Bosz gunt pupil basisdebuut, sterkhouder nog niet bij eerste elf

Peter Bosz heeft zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles bekendgemaakt. De oefenmeester voert drie wijzigingen door ten opzichte van de met 1-7 gewonnen wedstrijd tegen Almere City FC. Onder meer Matteo Dams mag voor het eerst opdraven als basisspeler.

De jonge Belg maakte in iedere Eredivisiewedstrijd van dit seizoen minuten en mag nu vanaf de aftrap starten. Dat heeft te maken met de vele blessuregevallen dit PSV heeft op de linksbackpositie. Bosz kan namelijk niet beschikken over Fredrik Oppegard, Sergiño Dest en Mauro Júnior. Dams vormt de defensie samen met rechtsback Richard Ledezma en centrumverdedigers Olivier Boscalgi en Ryan Flamingo. Walter Benítez staat op doel bij PSV.

Ook Jerdy Schouten is terug bij PSV. De middenvelder, die tegen Almere City ontbrak wegens een blessure sluit weer aan bij de ploeg, maar start nog niet in de basis. Guus Til, Joey Veerman en Malik Tillman zijn de middenvelders.

Ook Johan Bakayoko is terug bij de Eindhovenaren. De vleugelspeler is hersteld en keert terug op de rechtsbuitenpositie. Noa Lang krijgt rust, waardoor er opnieuw een basisplaats is voor Hirving Lozano. Luuk de Jong is zoals gewoonlijk de spits in de ploeg van Bosz.

Opstelling PSV:

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Opstelling Go Ahead Eagles:

Plogmann; Deijl, Nauber, Kramer, James; Llansana, Suray, Twigt; Antman, Stokkers, Breum.

